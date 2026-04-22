Zelenszkij: a Barátság kőolajvezték újra üzembe helyezhető

Ukrajna teljesíti európai uniós kötelezettségeit még az olyan vitatott kérdésekben is, mint a Barátság kőolajvezeték működtetése – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Telegramon.

Az államfő bejegyzésében arra a bejelentésre reagált, hogy az EU-tagállamok uniós nagykövetei jóváhagyták a 90 milliárd eurós hitel felvételét és folyósítását Ukrajnának, valamint megállapodtak az Oroszországgal szembeni újabb, 20. szankciós csomagról. Mindezeket helyes jelzésnek nevezte az elnök a jelenlegi körülmények között.

„Oroszországnak be kell fejeznie a háborúját! Ennek motivációja csak akkor alakulhat ki, ha Ukrajna támogatása és az Oroszországra nehezedő nyomás is elegendő” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Kifejezte:

bízik abban, hogy az EU is megtesz minden szükséges lépést az ukránok életének valódi védelméért és az ország teljes jogú európai integrációjáért.

Fontos, hogy az európai támogatási csomag gyorsan működésbe lépjen – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.

Az elnök hozzátette, hogy az ukrán vezetés egyeztetni fog az európai vezetőkkel Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalási klasztereinek megnyitásáról is, mivel azok feltételei már teljesültek.

„Folytatjuk továbbá a munkát az Oroszország elleni szankciók erősítéséért, valamint az európai energiarendszer további fejlesztéséért, hogy Oroszország ne tudja többé manipulálni az Európába irányuló energiaellátást” – tette hozzá Zelenszkij.

Az elnök kedden jelentette be, hogy az ukrán szakemberek befejezték a január végén, egy orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték javítását, és a vezeték ismét üzembe helyezhető.

Zelenszkij egy március eleji kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy személy szerint nem indítaná újra a vezetéket, mert az orosz kőolajat szállít, az ebből származó bevételeket pedig Oroszország az Ukrajna elleni háborújának finanszírozására fordítja.

MTI/Felvidék.ma