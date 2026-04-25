Barangolás az éledező természetben

Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Tavasz közepén járva a lombhullató fák már javában kirügyeztek, a mezőkön megjelent a tarka virágok sokassága. Az időjárás egyre kedvezőbb a természet újra felfedezésére.

Nyugtató hatású ilyenkor a séta, gondolatébresztő a barangolás, a sportolási lehetőségek is igen kedvezőek. Mindeközben megfigyelhetőek a természet kis csodái. Az aljnövényzetben megbúvó kis szelíd virágok, ugyanakkor a pompás színekbe öltözött díszbokrok, növények vonzzák a tekintetet.

A mező is egyre színesebbé válik. A természet éledezik, a tavaszi virágok illatai csalogatóak a rovarok számára. A szorgos méhek nagy körutakra készülnek. A körülöttünk lévő világ megújulása pozitív hatással van ránk is, lelki és testi vonatkozásban egyaránt. Érdemes felfedezni a környezetünket. Csodás a táj tavasszal!

A felvételek Gyűgyön készültek április második felében.

A szerző felvételei. 

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

A közösség múltja és jelene találkozott – a...

FEMIT Polgári Társulás jubileumi konferenciája képeken

A XX. Olvasni jó! irodalmi vetélkedő Rimaszombatban képeken

Barangolás Liptófarkasdon, a mesébe illő hegyi településen

Mács Józsefre emlékeztek szülőfalujában – képeken

Mészáros László előadásai Rimaszombatban képeken

Négy évtized impressziói

Kitelepítettek emléknapja Balogtamásiban képeken

A Léva történelmi mozaikja kiállítás képeken

Versposztolás Rimaszécsen és Nemesradnótban képeken

