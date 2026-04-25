Átadták a Potápi Tehetségprogram okleveleit

A Potápi Árpád János Alapítvány április 25-én, szombaton az Országház Vadásztermében tartotta meg a külhoni és anyaországi középiskolásoknak szóló Potápi Tehetségprogram ünnepélyes oklevélátadóját.

A programot 2026 februárjában hirdették meg azzal a céllal,

hogy támogatásban és elismerésben részesítsék azokat a külhoni és anyaországi fiatalokat, akik nem csak tanulmányaikban kiemelkedőek, hanem sokat tesznek helyi közösségükért is.

A bíráló bizottságnak rendkívül nehéz dolga volt, ugyanis több mint 350 jelentkezőből kellett kiválasztani a legjobbakat, akik közül végül 44 fiatal részesült ösztöndíjban és vehette ma át oklevelét.

Erdélyből 20, Kárpátaljáról 8, Felvidékről 6, Vajdaságból 5, Magyarországról 4, Horvátországból pedig 1 fiatal került a nyertesek közé.

Az ünnepség fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt, aki beszédében úgy fogalmazott: „A bukovinai székely gyökerű Potápi Árpád János nem csak olvasta, hanem a legmélyebben át is érezte székely sorstársa, Tamási Áron felismerésének egyetemes emberi igazát: azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Hozzátette, méltó és igazságos, hogy Potápi Árpád János nevét és szellemiségét immár egy olyan alapítvány viseli, amely a névadó által felemelt eszmei stafétát igyekszik továbbadni a szülőföld otthonosságát mindenhol megjeleníteni hivatott magyar fiatalságnak.

Az eseményen Kövér László házelnök mellett beszédet mondott Pánczél Károly országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke, Csibi Krisztina országgyűlési képviselő, az alapítvány kuratóriumi tagja és Potápi Katalin Zsuzsanna, az alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az eseményen felemelő zenei műsort adott a Borzsa Vári Népi Zenekar.

