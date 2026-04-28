A NATO fontolgatja az éves csúcstalálkozók megszüntetését

A Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) azt mérlegeli, hogy felhagy azzal a gyakorlattal, miszerint minden évben csúcstalálkozót szervez a tagállamok vezetői számára – számolt be róla hat forrásra hivatkozva a Reuters hírügynökség, amelyet a TASR is idézett.

A szövetség 77 éves története során a csúcstalálkozók gyakorisága többször változott, azonban 2021 óta az állam- és kormányfők minden nyáron találkoznak.

Az idei csúcsot július 7–8-án rendezik meg a török fővárosban, Ankarában.

A legutóbbi találkozót tavaly júniusban tartották Hágában, ahol – többek között Donald Trump amerikai elnök nyomására – a tagállamok megállapodtak abban, hogy 2035-ig a jelenlegi két százalékról öt százalékra emelik védelmi kiadásaikat a GDP arányában.

Egyre többen lassítanák a tempót

Egy magas rangú európai tisztviselő és öt NATO-tagországból származó diplomata szerint több tagállam is azt szorgalmazza, hogy ritkábban tartsanak vezetői csúcstalálkozókat. Egyikük úgy nyilatkozott, hogy a jövő évi, Albániába tervezett találkozót valószínűleg csak ősszel rendezik meg.

Felmerült az is, hogy 2028-ban – amikor Trump második elnöki ciklusa véget ér, és az Egyesült Államokban újabb választásokat tartanak – egyáltalán nem is szerveznének csúcstalálkozót.

Kétéves ciklus is szóba került

A Reuters információi szerint egyes országok azt szeretnék, ha a NATO-csúcsokat kétévente rendeznék meg. Erről azonban egyelőre nem született végleges döntés; a végső szó a szervezet főtitkáráé, Mark Rutte-é lesz.

A NATO egyik képviselője hangsúlyozta:

a szövetség továbbra is rendszeresen összehívja az állam- és kormányfőket, és a csúcstalálkozók közötti időszakban is folyamatosak maradnak az egyeztetések, a tervezés és a közös biztonságot érintő döntéshozatal.

Trump szerepe és a háttérben húzódó okok

Két forrás szerint a csúcstalálkozók számának csökkentése mögött részben Donald Trump áll. Az amerikai adminisztráció többször élesen bírálta a NATO több tagját, az elnök pedig kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok kilép a szövetségből, amiért a szövetségesek nem hajlandók részt venni az Irán elleni háborúban.

A források ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a döntés mögött szélesebb körű megfontolások is állnak.

A minőség fontosabb lehet a mennyiségnél

Diplomaták és elemzők régóta figyelmeztetnek arra, hogy az évente megrendezett csúcstalálkozók túl nagy nyomást helyeznek a résztvevőkre, hogy látványos eredményeket mutassanak fel, ami elvonhatja a figyelmet a hosszú távú stratégiai tervezésről.

„Jobb kevesebb csúcstalálkozót tartani, mint rosszakat” – fogalmazott egy, a Reuters által idézett diplomata.

tasr/Felvidék.ma