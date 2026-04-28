Elkezdődött az idei Tompa Mihály Országos Verseny

Megtelt a Csemadok érsekújvári székháza gyerekekkel. Hamarosan kezdődik a Tompa Mihály Országos Verseny döntője – adta hírül az Első Kézből.

Április 28-án, kedden veszi kezdetét az idei Tompa Mihály Országos Verseny programsorozata, amely a vers- és prózamondók egyik legjelentősebb hazai seregszemléje. A rendezvény főszervezője a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya, a lebonyolításban pedig együttműködik az oktatási minisztériummal, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével.

Felvezetőként délelőtt a Csemadok-házban a The Art kulturális ügynökség előadását tekinthetik meg a Czuczor Gergely Alapiskola diákjai. A „Viharmadár” című produkcióban Tóth Tibor és Farnbauer Péter zenés formában idézik meg Petőfi Sándor életének fontosabb pillanatait.

A nyitónapon a megzenésített versek kategóriájának szereplői kapják a főszerepet.

Már a déli óráktól próbák zajlanak az érsekújvári Béke moziban és a Hollywood kávézóban.

A hivatalos megnyitót 17 órakor tartják, amelyet közvetlenül a verséneklők versenye követ.

A verseny második napján, szerdán, április 29-én délelőtt a főtéri kultúrházban az első két kategória résztvevői mutatkoznak be a zsűri előtt. Ezzel párhuzamosan a Marianum Pasztorációs Központban értékelik a megzenésített versek döntőjének produkcióit.

A szavalóverseny eredményhirdetését és gálaműsorát (I., II., VI. kategória) április 29-én az alábbi linken élőben közvetítik:

A fesztivál csütörtökön, április 30-án zárul. Ekkor a harmadik, negyedik és ötödik kategória versenyzői lépnek színpadra, majd a szakmai zsűri is összegzi tapasztalatait. Az eseménysorozat csúcspontjaként 17 órától ünnepélyes gálaműsor és díjátadó várja a résztvevőket és az érdeklődőket a főtéri kultúrház nagytermében.

A szavalóverseny eredményhirdetését és gálaműsorát (III., IV., V. kategória) április 30-án pedig az alábbi linken közvetítik élőben:

A Csemadok Országos Tanácsa a rimaszombati kultúrház felújítása miatt 2025-ben és 2026-ban a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányát bízta meg a Tompa Mihály Országos Verseny szervezésével. Jövőre a verseny visszatér Gömörbe.

csemadok.sk/ HE, Felvidék.ma