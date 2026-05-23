Összefogás a sokszínűségben – Kulcs egy jobb európai jövőhöz

Az idei esztendőben Farnad község első írásos említésének 870. évfordulóját ünnepli. A hétvégén gazdag programmal ünneplik a jubileumot.

„A mai nap különleges a község számára, hivatalosan átadták a megújult közúthálózat, új községi útjainkat. A biztonságosabb, modernebb utak mindannyiunk mindennapi életminőségét javítják és községünk fejlődésének alapját képezik. Ez a siker nem valósulhatott volna meg összefogás nélkül” – fogalmazott Csomor Vlasta, Farnad község polgármestere.

Köszönetet mondott Branislav Becíknek, Nyitra megye elnökének és Csenger Tibornak, Nyitra megye alelnökének és a megyei képviselőknek azon támogatásért, amellyel az elmúlt időszakban Farnad fejlesztéseit segítették. Útjaink és hidunk megújulása, kulturális eseményeink vagy a helyi szervezeteink pályázatai terén partnerként álltak mellettünk – fogalmazott a polgármester.

Számunkra különösen fontos ez a hozzáállás, mert azt üzeni, hogy

a megye fejlődése nemcsak a nagy központokról, hanem azokról a kisebb, sokszínű közösségekről is szól, amelyek nap mint nap élettel töltik meg régióinkat

– tette hozzá.

A községi út átadása után a felújított múzeum is átadásra került. A 21. század előírásait betartva, a régi kor hangulatát idézve nyitotta meg kapuját a farnadi múzeum. A múzeum megnyitóján Isten áldását kérték az evangélikus, református és katolikus egyház lelki vezetői.

A 870 éves Farnad szombaton és vasárnap is várja az érdeklődőket a falunapi programokra.

