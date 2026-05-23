A választás előtt 60 nappal kell leadni a jelöltlistákat

Az októberi önkormányzati és megyei választások előtt legkésőbb 60 nappal kell leadni a jelöltlistákat – tájékoztatott honlapján a belügyminisztérium. Az összevont választás október 24-én lesz.

Pártok és koalíciók, valamint független jelöltek is indulhatnak, utóbbiaknak támogató aláírásokat kell gyűjteniük a helyi lakosoktól.

A pártoknak papíron és elektronikusan is le kell adniuk a listát a választás előtt 60 nappal, a független jelölteknek ezt személyesen kell megtenniük.

A független jelölt írásos meghatalmazással mást is megbízhat ezzel.

Önkormányzati képviselőjelölt az lehet, aki a választás napjáig betölti a 18. életévét, és a településen van az állandó lakhelye. A polgármesteri posztra is csak helyi lakos pályázhat, aki már elmúlt 25 éves.

Megyei képviselőjelölt az lehet, aki betöltötte a 18. életévét, és a megye területén van az állandó lakhelye. A megyeelnökjelöltekre is ez vonatkozik, azzal az eltéréssel, hogy 25 évesnél idősebbnek kell lenniük.

A független jelölteknek a településük nagyságtól függően kell meghatározott számú támogató aláírást összegyűjteniük.

Richard Raši (Hlas-SD) házelnök már közölte, hogy október 24-én lesz a választás, de hivatalosan még nem hirdette ki az időpontot.

