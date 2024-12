A közmédia a vallási műsorok legszélesebb kínálatával várja nézőit és hallgatóit karácsony ünnepén. A különböző vallási felekezetek ünnepi istentiszteletei és miseközvetítései mellett, élőben követhetik Ferenc pápa karácsonyi éjszakai szentmiséje, valamint Urbi et Orbi áldását. Mindezek mellett Jézus életét bemutató sorozatokkal és további vallási témájú filmekkel készül karácsony ünnepére a közmédia.

A Duna World csatornán szenteste, december 24-én 19 órától Ferenc pápa karácsonyi éjszakai szentmiséjét és a 2025-ös szentév megnyitását követhetik figyelemmel a római Szent Péter Bazilikából, majd a Duna élőben közvetíti az éjféli misét az egri főszékesegyházból. December 25-én 11 órától karácsonyi evangélikus istentiszteletet láthatnak a Dunán a győri Öregtemplomból, majd délben Kapcsoljuk Rómát: Ferenc pápa karácsonyi üzenetét és Urbi et Orbi áldását tekinthetik meg. December 29-én Református istentiszteletet közvetít 11 órától Rákoskertből a Duna. A Kossuth Rádióban is hallhatnak miseközvetítéseket az ünnepek idején, december 22-én 10 órától a budapesti Urunk Színeváltozása templom görögkatolikus szent liturgiáját hallhatják. A Kossuth Rádióban az éjféli misét 24-én a pécsi római katolikus Szent Péter és Szent Pál Székesegyházból közvetítik. A szentmisét bemutatja: Felföldi László püspök. December 25-én 10 órakor református istentiszteletet hallhatnak Szentendréről, igét hirdet Harmathy András lelkipásztor. December 26-án az evangélikus istentiszteletet a Budavári Evangélikus Egyházközségből közvetítik. Igét hirdet Fabiny Tamás evangélikus püspök.

Vallási műsorokkal és filmekkel is várják nézőiket karácsonykor a közmédia csatornái. A Jézus és tanítványainak életét bemutató sorozat, A kiválasztottak második évadának extra részét először tűzi műsorára december 24-én 16 órától a Duna, majd másnap egy rendhagyó adás várja a nézőket, 14:55-kor érkezik A kiválasztottak: Karácsonyi különkiadás. A Jézus anyjának életét feldolgozó Názáreti Mária című olasz-német tévéfilmsorozat mindkét részét műsorára tűzi a Duna, az elsőt december 24-én 20:30-tól, míg a másodikat karácsony első napján 20:40-től vetíti a csatorna. Szenteste 22:10-kor kezdődik az önfeláldozásról, a rendíthetetlen hitről és kitartásról szóló, az Ávilai Szent Teréz történetét bemutató Teresa című spanyol életrajzi film. December 25-én 22:30-től pedig a Fatima című filmdrámát adja a csatorna, amelyben az idős Lúcia nővér emlékszik vissza tízéves korára, amikor ő is tanúja volt Szűz Mária jelenéseinek a Fatima melletti Béke-völgyében.

A Duna saját gyártású vallási műsorai az ünnepre hangolnak. December 18-án 20:45-től az Agapé vallási kerekasztal-beszélgetésben a karácsony misztériumát járják körbe a vendégek, köztük Lackfi János író, költő, műfordító. December 22-én a Lét-Ige bemutatja Csáky Soma felépülésének történetét, aki csodával határos módon élt túl egy áramütéses balesetet. A Katolikus krónika december 22-én 9:15-től a Tábitha-ház lélekemelő munkájáról szól a Jónak lenni jó! kampány kapcsán. Az Isten kezében Bagdy Emőke, klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta portréját rajzolja meg, míg Az elveszett Paradicsom Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel a hétfalusi csángókat mutatja be vasárnap 9:45-től.

A Duna World december 25-én és 26-án tűzi műsorára a csatorna Az Ég tartja a Földet – Erzsébet, a szerelem szentje című 2022-ben készült magyar zenés filmet. A Zsuffa Tünde azonos című regénye alapján Szikora Róbert zenéjével és Cseke Péter rendezésében készült alkotásban új életre kel a 800 éves legenda, Árpád-házi Szent Erzsébet, a magyar királylány története, akit már életében szentként tiszteltek. A zenés film első része december 25-én 22:05-től, míg a második december 26-án 22:05-től látható. A mű apropóján a Duna World műsorára tűzi a Kontúr című portréműsor egy korábbi epizódját, a december 25-én 23:30-kor kezdődő adás vendége Zsuffa Tünde lesz.

Az ünnepek alatt mutatja be az M5 kulturális csatorna az Egy gyermek, akit Jézusnak hívnak című történelmi filmsorozatot. A kétrészes olasz történelmi széria Krisztus gyerekkorára fókuszálva meséli el, a Megváltó mikor és hogyan szerzett tudomást arról, hogy ő más, mint a többi gyermek, tisztában volt-e mindig is küldetésével vagy csak időközben ébredt rá erre. A rendező, Franco Rossi és alkotótársai egyedi módon ötvözik a bibliai eseményeket a szerzői képzelettel. A film mondanivalójára és erkölcsi üzenetére való tekintettel elnyerte a Vatikán ajánlását, majd a „legjobb televíziós filmnek” járó nemzetközi Emmy-díjat is. Az első rész szenteste 20:45-kor, míg a folytatás másnap 20:05-kor kezdődik. Szintén kétrészes filmben ismerhetik meg Pio atya, a kapucinus szerzetes történetét, aki jelet kap az Úrtól és kórházat alapít a szegények számára. A Pio atya – Ég és föld között című olasz életrajzi film szenteste 22:25-kor várja a nézőket az M5-ön, másnap 21:50-től pedig a második részt tűzi műsorára a csatorna.

