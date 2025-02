Orbán Viktor: a kormány 2025-ben nemcsak gazdasági áttörést akar, hanem politikait is

A kormány 2025-ben nemcsak gazdasági, hanem politikai áttörést is akar – mondta a miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben napirend előtt.

Orbán Viktor emlékeztetett: 15 éven keresztül Magyarország és a magyar kormány kisebbségben volt a legfontosabb kérdésekben. Hozzátette azonban, 2025-ben ez megváltozik,

De a többség önmagában kevés, azt érvényesíteni is kell, erőt és hatalmat is kell mögé tenni – fűzte hozzá. Kiemelte: a magyar kormány készen áll erre. Ezért, követve az Egyesült Államok kormányának példáját, nálunk is fel kell számolni azt a korrupciós hálózatot, amely az egész nyugati politikai és médiavilágot uralja – jelentette ki Orbán Viktor.