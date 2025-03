Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület és a Magyar Állami Népi Együttes Közös ég alatt című előadását immáron negyedik alkalommal rendezték március 2-án a Hagyományok Háza székházában. Az összmagyar néptánckultúráról színes képet adó produkcióról Sikentáncz Szilveszter, az Egyesület elnöke ad tájékoztatást.

„Sokáig gondolkoztunk a megoldáson, hogy milyen program keretében tudnánk a hivatásos táncosokat és a gyermek táncegyütteseket egy előadásban színpadra állítani. Elképzelésünk szerint két kiemelkedő gyermekcsoport lépne fel a Hagyományok Háza színpadán, s hozzájuk csatlakoznának a Magyar Állami Népi Együttes táncosai – a gyerekekhez alkalmazkodva – egy vagy két koreográfiával, valamint egy szólista blokkal.

Az ötlet megvalósult, s kiválóan sikerült, hogy az individuum, egy érett, felnőtt, hivatásos táncosnál és egy 8-13 éves gyermeknél – az archaikus, eredeti tánc előadásával, feldolgozásával – hogyan egészítik ki egymást egy színpadi előadásban. A közös munka során jelentős belső erők mozdultak meg, s a nézők is meggyőződhettek arról, hogy a gyerekek akár táncosként, akár pedig a koreográfiát tekintve, milyen komoly erőt képviselnek.

Az elmúlt hétvégén a Szekszárdi Bartina Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjai is felléptek, valamint Gyimes három településéről hívtunk meg táncosokat. Varga Zsuzsanna, Bodor Tibor és Didici Norbert tanítványai mintegy hatvanan érkeztek. A Gyimesfelsőloki Kesice Táncegyüttes, a Gyimesbükki Csalóka Táncegyüttes és a Háromkúti Hidegvér Táncegyüttes a Virics Banda muzsikájára táncoltak nekünk. A magyarországi gyermek és ifjúsági néptáncmozgalom, valamint az 1000 éves határ mellől érkezett fiatalok fontos találkozása volt ez a hétvége.

A fiatalok, mint mindig, most is telt ház előtt játszottak, s a széksorokban nemcsak a szereplők szülei, hanem a néptáncot szeretők, s az effajta izgalmas kontraszt iránt érdeklődők is helyet foglaltak. Külön öröm volt számomra, hogy számos ismerős arccal találkoztam, akik a kezdetektől figyelemmel kísérik a most harmincöt éves Egyesület kezdeményezését.