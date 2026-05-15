Home Magazin Minden fontos éghajlati mutató romlott az elmúlt öt év adatai alapján
Magazin

Minden fontos éghajlati mutató romlott az elmúlt öt év adatai alapján

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Szinte minden fontos éghajlati mutató kedvezőtlen irányba mozdult az elmúlt öt év adatai alapján; a globális felmelegedés a duplájára gyorsult, miközben a hatások exponenciálisan nőnek – olvasható a Másfélfok – Éghajlatváltozás közérthetően című szakportálon közzétett cikkben az Earth System Science Data oldalán publikált új nemzetközi jelentés alapján.

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) legutóbbi, 2021-ben publikált jelentése óta eltelt évek nem írták át a klímaváltozásról alkotott tudományos képet, hanem megerősítették azt — jóval kedvezőtlenebb számokkal – olvasható a pénteken közzétett cikkben.

Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszék kutatóinak elemzése szerint a legutóbbi tízéves időszak átlagában a globális felmelegedés már elérte az iparosodás előtti szinthez képest mért 1,26 Celsius-fokot, míg az IPCC legutóbbi, 2021-es jelentése még 1,09 fokos melegedésről számolt be.

A jelentés szerint a melegedés gyakorlatilag teljes egészében emberi eredetű, a természetes tényezők szerepe csak néhány század Celsius-fokos.

A háttérben elsősorban az üvegházgázok koncentrációjának emelkedése áll. A szén-dioxid, a metán és a dinitrogén-oxid önmagukban a jelenleginél is nagyobb melegedést okoznának, ezt azonban részben ellensúlyozta a légszennyezésből származó aeroszol hűtő hatása. A levegőminőség javulása és a technológiai változások miatt azonban egyre kevesebb aeroszol kerül a légkörbe, így egyre kevésbé tompítja az üvegházgázok melegítő hatását.

A felszínközeli hőmérséklet mellett a kutatók szerint legalább olyan fontos, hogy mennyi többletenergia marad a Föld éghajlati rendszerében.

A műholdas mérések azt mutatják, hogy a bolygó jóval több energiát nyel el a Napból érkező sugárzásból, mint amennyit visszasugároz a világűrbe.

A legutóbbi tíz évben a Földön maradó többletenergia már közel háromszorosa az 1980-as években mért értéknek. Különösen a 2023-2024-es időszak mutatott példátlan ugrást, amelynek pontos okait még vizsgálják.

A többletenergia legnagyobb részét az óceánok nyelik el, a felső rétegek mellett a mélyebb zónák is melegszenek. Mivel az óceánok lassan reagálnak, a most elnyelt hő évtizedeken át a rendszerben marad és hosszú időn át befolyásolja a klímát.

A kutatók szerint ez az egyik oka annak, hogy a felhalmozódó energiatöbblet és a globális melegedés tovább gyorsul, még akkor is, ha egyes években természetes lehűlési folyamatok jelentkeznek.

A jelentés szerint a jelenlegi melegedési ütem már inkább az IPCC korábbi pesszimista forgatókönyveinek felső tartományához áll közel. Bár a modellek korábban is számoltak ilyen lehetőséggel, a mostani adatok alapján a másfél fokos küszöb betartásához rendelkezésre álló kibocsátási mozgástér rendkívüli mértékben beszűkült. Vagyis, míg az előző IPCC jelentés szerint még volt erre esély, mára szinte biztosnak látszik, hogy a világ nem tudja tartani a párizsi klímamegállapodás legismertebb célját.

A szárazföldi hőmérsékleti szélsőségek ennél is gyorsabban változnak:

az éves maximum-hőmérsékletek emelkedése öt év alatt 0,37 Celsius-fokkal nőtt, ami jóval gyorsabb változás a globális átlaghőmérséklet növekedésénél. Ez közvetlenül kapcsolódik a hőhullámok, az aszályok, a forró éjszakák és a mezőgazdasági stressz gyakoribbá válásához.

A szerzők szerint az elemzés meglepő eredményt hozott a globális csapadéktrendekkel kapcsolatban. Korábban ugyanis az látszott valószínűnek, hogy a melegedő légkör globálisan növekvő csapadékmennyiséggel jár együtt, az új elemzés viszont azt mutatja, hogy a különböző adatbázisok között nagyobbak az eltérések, és a teljes földi átlagban már nem rajzolódik ki egyértelmű növekedési trend.

Ez nem mond ellent annak az alapvető fizikai összefüggésnek, hogy a melegebb levegő több vízgőzt képes megtartani. Inkább arra utal, hogy a vízkörforgás változása regionálisan nagyon eltérő lehet. Egyes térségek csapadékosabbá válhatnak, míg máshol súlyosbodó szárazság és vízhiány alakulhat ki – írták a szerzők.

A teljes cikk ITT olvasható. 

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Fontos időszak következik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben

Szlovákiában eddig nem igazolták laboratóriumilag az Andok-vírus előfordulását

Zajlik a Kék Gomb Hete

Pünkösdi programokat kínál a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Az eső miatt kedd délutánig figyelmeztetés van érvényben...

Honfoglalás kori leletegyüttest mutat be a Magyar Nemzeti...

José nem marad csendben, és zenekarával nagy nyári...

Közép- és Kelet-Szlovákiában 3–20 milliméternyi csapadék várható

Egy felmérés szerint a csehek többsége hazafinak tartja...

Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE Egyetemi...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma