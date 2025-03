Kis lépésekkel a gyerekek egészségéért Ung-vidéken

Ismét a kisgyermekkori fejlődéssel kapcsolatos előadásra került sor a héten a nagykaposi Magyar Közösségi Házban. Az intézményben rövid időn belül ez már a második olyan jellegű előadás volt, mely a gyerekek egészséges fejlődésére és a fejlesztési lehetőségekre fókuszál. Tavaly októberben Vajányi Orsolya, a buzitai Pillangóház TSMT terapeutája, fejlesztőpedagógusa tartott előadást a szülőknek és pedagógusoknak, ezúttal pedig Papp-Kovács Anna sárospataki fejlesztőszakember érkezett az intézménybe, hogy a kisgyermekek egészséges mozgásfejlődéséről beszélgessen az érdeklődőkkel.

Talán nincs semmi, ami fontosabb lehet számunkra gyermekeink egészségénél. Szülőként folyton felmerül bennünk a kérdés, hogy kisgyermekünk megfelelően fejlődik-e, úgy mozog és azt csinálja-e, ami a korának megfelelő lenne? Mikor forduljunk szakemberhez? És milyen szakembertől kérjünk tanácsot? Nagyobb gyerekek esetében pedig már az is fontossá válik, hogy értse a szakembert, tehát a megfelelő segítség az anyanyelven, magyar nyelven érkezzen.

A nagykaposi Magyar Közösségi Házban tematikus előadásokkal igyekeznek ebben segíteni a szülőknek, mert a térségben kevés a fejlesztéssel foglalkozó szakember.

Tudják, hogy bár egy előadás csak kis lépés a gyerekek fejlődése érdekében, de ha olyan információkhoz és személyes kapcsolatokhoz juttatja a régióban élő magyar szülőket, amelyeket hasznosítani tudnak gyermekeik érdekében, akkor eléri a célját.

Papp-Kovács Anna, a Sárospatakon működő MEDANA családi központ hidroterápiás szakembere azzal a céllal érkezett Ung-vidékre, hogy felhívja a szülők figyelmét a korai fejlesztés és a prevenciós céllal végzett fejlesztés fontosságára. A szakértő nagyon fontosnak tartja a megelőzést, hogy akkor is fejlesszük gyerekeinket, amikor még nem észleltünk semmi problémát, mert később korrigálni valamilyen zavart mindig nehezebb és hosszadalmasabb folyamat.

Az okoseszközök világát éljük, a televízió, a laptop, táblagép egyre nagyobb teret kapnak sajnos a kisgyermekeink világában is, míg a mozgás, az aktív játszás és a jótékony unatkozás egyre kisebbet. Igen, az unatkozás is lehet hasznos, mert kreativitásra sarkallja a gyereket.

A szakember szerint hagyni kellene őket többet unatkozni és belemélyülni egy-egy tevékenységbe, hogy az idegrendszerük megfelelőképpen fejlődjön.

Sajnos mi szülők is sokat rohanunk, így gyermekeinket is sürgetjük és elfelejtjük, hogy a csecsemő- és kisgyermekkor fejlődési szempontból az alapok lerakásának az ideje. Csak jó alapra lehet építkezni, ezért időt kell hagyni a mozdulatok begyakorlására, hogy forgolódjanak, kússzanak, másszanak, szaladgáljanak és ugráljanak a gyerekek, hogy később az iskolában, majd felnőttként ne legyenek mozgásbeli, mentális és idegrendszeri zavaraik.

A megfelelő alapok kiépítéséhez nyújtanak segítséget a szülőknek a különféle konduktív terápiás módszerek. Válasszuk bármelyiket is, az előadó szerint a legfontosabb, hogy a szülő hallgasson a saját belső hangjára. Ha az azt súgja, hogy valami nincs rendben, forduljon bátran szakemberhez, akármit is mond a környezete, és ne engedje el a gyermeke kezét rögtön a csecsemőkor végén, ne fásuljon bele a szülői szerepbe, mert gyermekének a helyes mozgás elsajátításához, az egészséges fejlődéshez továbbra is nagy szüksége van rá.

Vályi Edit/Felvidék.ma