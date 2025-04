Kulcs a sikeres pályázatokhoz

Nagy érdeklődés mellett, több mint 200 résztvevővel zajlott le az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány (EHHA) által szervezett Együtt a sikeres pályázatokért című szakmai konferencia 2025. április 12-én, szombaton Szovátán. A rendezvény célja, hogy gyakorlati segítséget nyújtson az erdélyi magyar civil és kulturális szervezeteknek a magyarországi pályázati források sikeres elnyeréséhez és felhasználásához.

A konferenciát Kelemen László, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány elnöke nyitotta meg. Hangsúlyozta: „Úgy éreztük, kötelességünk segítséget nyújtani a pályázóknak, és elengedhetetlennek tartottuk, hogy minél szélesebb körben megismertessük a rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket. Ez a konferencia platformot teremtett a tapasztalatcserére, a kölcsönös tanulásra, ugyanakkor olyan gyakorlati, technikai ismeretek átadására is törekedtünk, amelyek megkönnyítik a pályázatok adminisztrációját, elszámolását, és segítenek elkerülni azokat a buktatókat, amelyekkel különösen a kezdő pályázók gyakran szembesülnek.”

A nap folyamán a legfontosabb magyarországi pályázatkezelő intézmények képviselői tartottak előadásokat. Jelen volt a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK), amelyhez tartozik a Csoóri Sándor Alap és a Halmos Béla Program Kollégium, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA) vezetősége, továbbá az erdélyi népművészeti egyesületek hálózatának fenntartó intézményeként a Hagyományok Háza is.

Az előadók bemutatták az általuk kezelt pályázati lehetőségeket, a sikeres pályázatírás és projektmegvalósítás feltételeit, valamint a támogatások elszámolásának gyakorlati kérdéseit. A plenáris előadásokat délután interaktív konzultációk követték, ahol a résztvevők közvetlenül tehették fel kérdéseiket a BGA és az NKTK szakértőinek.

Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte a magyar kormány elkötelezettségét a Kárpát-medencei magyar kultúra támogatása mellett. „Magyarország Kormánya 2010 óta következetesen és elkötelezetten dolgozik a magyar kultúra megerősítésén, nemcsak az anyaországban, hanem az egész Kárpát-medencében. Ennek része az a hálózatépítés, amely szerencsére az egész régióra kiterjed, és amelyben Erdély kiemelt szerepet játszik” – fogalmazott az államtitkár.

„Különösen pozitív látni, ahogyan itt a közösségek segítik egymást, ami a pályázatok előkészítésében és beadásában is megmutatkozik. Fontos felismerni azt is, hogy a közösségek közötti összekapcsolódás ereje sokszor a forrásoktól függetlenül is létezik. Hiszen egy magyar közösség élete, a kultúránk megélése nem elsősorban a külső támogatásokon múlik, hanem a belső indíttatáson. Természetesen örvendetes és fontos, ha ehhez Magyarország Kormánya forrást is tud biztosítani. A következő időszak egyik legfontosabb feladatának azt tartom, hogy még inkább segítsük a helyi közösségek aktivizálódását, hogy a kultúrát ne csupán fogyasszák, hanem a mindennapjaik részeként éljék meg. Ebben rejlik a jövő kulcsa.”

A résztvevők 91 szervezetet képviseltek, és 58 településről érkeztek a konferencia helyszínére. Pozitívan értékelték a rendezvényt, amely nemcsak hasznos információkkal szolgált, de kiváló lehetőséget teremtett a kapcsolatépítésre és a tapasztalatcserére is.

Benedek Árpád, a Csillagocska Néptáncegyüttes vezetője, a konferencia egyik résztvevője így foglalta össze tapasztalatait: „A pályázatokat kiíró intézmények egyértelműen támogatják a munkánkat és az előrehaladásunkat. Mindenkit arra bátorítok, hogy ne féljen a pályázástól, hanem vágjon bele, próbálja meg! Ha elsőre nem is sikerül, másodjára vagy harmadjára sikerülhet. Természetesen adódhatnak nehézségek, de ahogy a pályázatkezelő szervezetek képviselői is megerősítették, készséggel nyújtanak segítséget”. Hozzátette: „Azzal a fontos tapasztalattal térek haza, hogy óriási eredménynek tartom: a Kárpát-medencei műkedvelő néptáncegyüttesek mára olyan színvonalra jutottak, ahol tudatos, átgondolt szakmai munka folyik. Ezt az értéket érdemes tovább vinni, fejleszteni és új szintre emelni.”

