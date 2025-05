Királyok döntöttek Európa sorsáról

A közép-európai uralkodók 14. századi sorsdöntő egyeztetését, a kor egyik legmeghatározóbb diplomáciai eseményét, a visegrádi királytalálkozót eleveníti fel látványos, izgalmas, a történelmi tényekhez hű új filmjében Pozsgai Zsolt. A Királytalálkozó című történelmi játékfilmet televízióban elsőként az M5 kulturális csatornán láthatják reklámok és megszakítás nélkül május 20-án este.

Szövetség a hatalmi túlsúly ellen

1335-ben Károly Róbert, Magyarország királya, meghívta a lengyel és a cseh királyt, valamint több szomszédos fejedelemség képviselőjét Visegrádra, hogy új politikai-gazdasági szövetséget kössenek a Habsburg Birodalom és a német-római császári befolyás ellen. A alkotásban is bemutatott történelmi csúcstalálkozó hátterében nemzetközi és családi konfliktusok, személyes árulások és stratégiai alkuk is kirajzolódnak. A diplomáciai tárgyalások jeleneteit a karakterek közötti mély emberi kapcsolatok és belső konfliktusok is árnyalják. Ettől a film nemcsak történelmi tablóvá, hanem drámai elemekkel megtűzdelt alkotássá is válik.

A főszereplőket olyan színészek alakítják, mint Dolhai Attila, aki Károly Róbertet megformálva, nemcsak mint a döntéseivel küzdő uralkodót, de férjet és apát is bemutatja. Crespo Rodrigo alakítja az ambiciózus és méltóságteljes cseh királyt, I. Rudolfot. A mellékszerepekben is kiváló színészek – Veréb Tamás, Bodrogi Attila, Verebes István és Pindroch Csaba – mutatják be a politikai tabló többi résztvevőjét, miközben a sodró történet cselekményét is alakítják. A film női szereplői, mint Zách Klára (Tóth Zsuzsanna) és Piast Erzsébet (Fésűs Nelly) sorsfordító döntések mozgatórugói, saját narratívával és drámával.

Látványvilág és filmnyelv

A film képi világa látványos, de nem hivalkodó: a középkori Magyarország atmoszférája díszlet- és jelmeztervezésben, valamint a Szabó Gábor operatőr által megkomponált, komor, festményszerű képekben kel életre. A visegrádi vár, az udvari jelenetek, a királyi tanácskozások és a lovagi bemutatók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a néző megtapasztalhassa a kor miliőjét.

Királytalálkozó – Történelem, diplomácia és emberi sorsok a középkori Magyarországon május 20-án, kedden 23:15-től az M5 kulturális csatorna műsorán. A film az adást követően hét napig megnézhető a Médiaklikken.

MTVA