Nagyszombat megye csatlakozott a Méltóságteljes menstruációért kezdeményezéshez

A Nagyszombati Megyei Önkormányzat (TTSK) csatlakozott a Méltóságteljes menstruációért kezdeményezéshez, amely országos szinten egyesíti az állami, magán- és civil szektor szereplőit annak érdekében, hogy rendszerszinten kezeljék a menstruációs szegénység problémáját Szlovákiában.

Az „Online menstruációs szegénység Szlovákiában” címmel felmérést készített a Tesco megbízásából az NMS piackutató ügynökség 2024 májusában, 1 500 nő bevonásával.

A felmérések szerint a szlovák nők 44%-a élete során legalább egyszer megtapasztalta a menstruációs szegénységet, 16% jelenleg is érintett, és 2%-nak rendszeres problémát jelent.

Mégis, erről a témáról gyakran hallgatunk. Pedig a menstruáció természetes része az életnek – sok fiatal lánynak viszont szégyen, stressz vagy akár iskolai hiányzás forrása is lehet.

„Középiskolák fenntartójaként tudatában vagyunk a felelősségünknek, és segíteni akarunk ott, ahol valóban tudunk. Célunk, hogy a menstruációs eszközök méltósággal, diszkréten és stigma nélkül legyenek elérhetőek – azok számára is, akiknek ezek megvásárlása gondot jelent,”- nyilatkozta Jozef Viskupič, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke.

A megye egy pilot projektet is elindít: mind a 44 középiskolában elérhető lesz egy „Starterpack a napjaidra” nevű adagoló, amely ingyenes menstruációs eszközöket – betéteket és tamponokat – tartalmaz. A lányok ezeket bármikor, kérdések nélkül elvihetik.

„Ezzel is azt szeretnénk üzenni a lányoknak, hogy megértjük őket. Nem kell szégyenkezniük, biztonságban érezhetik magukat.

A menstruáció nem lehet akadálya annak, hogy iskolába járjanak.

Minden diáklánynak egyenlő esélyeket kell biztosítanunk, függetlenül attól, hogy van-e nála betét vagy nincs” – tette hozzá Viskupič.

A projekt nemcsak gyakorlati segítséget nyújt, hanem oktatási és felvilágosító célokat is szolgál, hogy csökkentse a menstruációval kapcsolatos tabukat. Jana Žitňanská, aki a témát a TTSK-n belül koordinálja, kiemelte: fontos azokra a lányokra és nőkre is gondolni, akik különböző okokból nem járnak iskolába. „Számukra is megoldásokat dolgozunk ki, és hamarosan bemutatjuk az első konkrét lépéseket” – mondta.

A változás egyik kezdeményezője Vivien Vranková diák volt, aki a megyei részvételi költségvetés keretében indította el saját iskolájában a menstruációs termékek ingyenes elérhetőségét.

„Kezdetben csak azt éreztem, hogy furcsa, ha a lányok kellemetlenül érzik magukat, mert épp nincs náluk betét vagy tampon. A menstruáció nem szégyen, és ezek az eszközök nem luxus. Most nálunk az iskolában már teljesen természetes, hogy van adagoló. Örülök, hogy az ötletem más iskolákban is segíthet” – mondta Vivien.

A Méltóságteljes Menstruációért kezdeményezés egy nyitott platform, amely jelenleg 24 szervezetet fog össze, köztük iskolákat, cégeket, szakértőket és civil szervezeteket. A kezdeményezést a Tesco is támogatja.

„Meggyőződésünk, hogy az alapvető higiéniai szükségletek – így a menstruációs eszközök – elérhetősége természetes kellene, hogy legyen. Nagy öröm számunkra, hogy Nagyszombat megye csatlakozott hozzánk. A ‘Starterpack a napjaidra’ egy konkrét példa arra, hogyan lehet támogatni a lányokat és fiatal nőket az iskolákban egy ilyen érzékeny, de fontos témában” – mondta Katarína Pšenáková, a Tesco kommunikációs igazgatója.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma