A múlt és a jelen nyomában

Pozsonytól csak egy kőhajításnyira esik az Alsó-ausztriai Schloss Hof, Engelhartstetten község része, ahol remek élményekben, hiteles történelmi utazásban és a jelen impozáns megjelenítésében lehet részük a látogatóknak.

A kastély méreteivel, hét teraszával, rózsakertjével, gyógynövény- és füvészkertjével, mini állatkertjével, gazdasági udvarával, monumentális szökőkútjaival, értékes szobraival, a gyerekeknek szánt élményparkjával, piknikező helyeivel arra hivatott, hogy mindezt közelebbről is megismerjük.

A kastély eredetileg a francia származású Szavoyai Jenő, Eugen von Savoyen tulajdonát képezte. A legendás hadvezér hadi sikereiért, a török elleni harcokban kivívott érdemeiért szerezte ezt is, több más ausztriai és magyarországi birtokával együtt.

Nagy valószínűséggel kedvenc helye volt ez, mert különös gondot fordított arra, hogy szépségben, pompában, különlegességekben mindent felülmúljon.

A francia származású, de az osztrák hadseregben harcoló Szavoyai Jenőt joggal tartották Európa akkori legjobb hadi stratégájának, több alapvető hadi mintát kölcsönöztek tőle, a hadtörténet legnagyobb lángelméjeként emlegették.

Harcolt Buda, Bécs, Esztergom ostrománál, a harcokban többször megsérült, a kastélyban látható az a páncélmellény, amelyen ott vannak a sebesülések golyónyomai.

Az egyébként kis termetű, mindössze 154 centiméter magas, vékony testalkatú Jenő hadi tetteivel meghódította fél Európát, és egész életében csak a hadászat, majd később választékos műérzékének köszönhetően a művészetek és a tudomány érdekelte,

levelezett korának híres tudósaival, filozófusaival, beszerezte műveiket. Családot nem alapított, kifinomult ízléssel gyarapította képtárát, könyvtárát, amely tizenöt ezer kötetet számlált, és szigorúan odafigyelt birtokai fejlesztésére.

Johann Lukas von Hildebrandtot bízta meg a Schloss Hof építésével, a körülötte levő parkok, kertek, teraszok, az oranzséria kialakításával. Halála után a birtokot Szavoyai Anna Viktória örökölte, aki azonban méltatlan volt a hatalmas örökségre, el is kótyavetyélte a gazdag könyvtárat, a képeket, értékeket.

Majd a kastély 1755-ben Mária Terézia birtokába került, aki a barokk épületet klasszicista stílusban újíttatta fel, és a népes személyzet részére még egy emeletet húzatott rá. Így alakult ki a mai formája.

Később a kastély is elviselte a történelem változásait, mígnem 2002-ben létrehoztak egy társaságot, amely az időközben megrongálódott épület renoválásába kezdett, és a következő években is folytatódtak a felújítások mindaddig, amíg elnyerte mai, végső, minden igényt kielégítő formáját.

Mára a Schönbrunn Group igazgatása alá tartozó kastély Ausztria legnagyobb vidéki kastélyegyüttese,

16 hektáros területen hét terasszal, hét tematikus kerttel, impozáns szökőkutakkal, 200 állattal, köztük olyan különlegességekkel, mint a barokk fehér szőrű, kék szemű csacsik, amelyekből mindössze pár száz létezik, pónik, pávák, tevék, négyszarvú kecskék, láma.

A hatalmas terület bejárható gyalog, ilyenkor élvezhető leginkább a finom virágillat, a fűszernövények aromája, és megérinthet az a hangulat, amely a főúri helyekre jellemző, de lovaskocsin is.

Közben olyan látványosságokban is részünk lehet, mint az egykori vízvezetékrendszer, amelynek felújításánál arra is odafigyeltek, hogy a víz újrahasznosítása szintén megoldódjon. A gyerekeket élménypark várja, a parkok ágyásaiban tavasszal színgazdag hagymás virágok pompáznak, nyáron pedig újabb, szezonális virágokra cserélik.

A teraszokon egzotikus fákban, növényekben gyönyörködhetünk, Szavoyai Jenő ugyanis ezek nagy csodálója és gyűjtője volt, ezért is építtette meg a korában egyedülálló, télen fűthető oranzsériát, mellette a kertész számára külön lakosztállyal, hogy méltóképpen láthassa el feladatát.

A Schloss Hofban Orbán Zsolt, a Schönbrunn Group munkatársa személyében olyan idegenvezető kalauzolja körbe a vendégeket, aki a kastély és a birtok minden szegletéről aprólékos útmutatással szolgál.

Amit ő nem tud és nem ismertet az itteni életről, körülményekről, történelmi eseményekről és műtárgyakról, az nem is létezik.

A benti helyiségekben jelenleg a kastély fennállásának 300. évfordulója alkalmából rendkívüli kiállítást rendeztek Jenő herceg álarca mögött címmel. A látogatható szobákat, a lakosztályokat részben eredeti bútorokkal, részben azok pontos másával rendezték be, és számos olyan használati tárggyal, amely az itt tartózkodó uralkodói család tagjainak tulajdonát képezte. Vannak persze kuriózumok is, hiszen például a tisztálkodás régen másként zajlott, mint napjainkban, mást értettek testápolás alatt, más volt a toalett fogalma, nos ezek is nyomon követhetők itt.

Csodálatosak, szemet gyönyörködtetők a tapéták, a festmények, a bútorok, látnivaló van bőven. A kastély minden helyisége nyitva áll, aki jegyet vált, nyugodtan, a saját tempójában végigjárhatja a termeket.

Akinek pedig piknikezni van kedve, azt is megteheti, akár az otthonról hozott elemózsiával, vagy az előre itt megrendelt négy fajta piknikkosárral, amelyet kívánság szerint elkészítenek.

Kulturális programokban sincs hiány, a nyár folyamán koncertekkel várják a látogatókat. A Schloss Hofban így találkozik a múlt és a jelen, mindenkit szeretettel fogadnak,

szórakozás és ismeretek, kulturális élmények, egyedülálló látványosságok, a természet szépségei és a képzőművészet, a szobrászat legszebb darabjai várják a látogatókat.

Benyák Mária/Felvidék.ma