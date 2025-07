A párttagok ne egymás ellen, hanem egymásért dolgozzanak!

Őszinte és személyes hangvételű találkozóra került sor a Gombaszögi Nyári Tábor Labirintus-udvarában július 17-én. Pandy Péter, a Magyar Szövetség Országos Tanácsának elnöke arról osztotta meg gondolatait a FIRESZ rendezvényén, hogy miként éli meg a keresztény hitet a politikai pályán.

A „Hit és felelősség” nemcsak egy beszélgetés témája volt, hanem egy belső iránytű is, hogy miként lehet hitelesen képviselni értékeket a közéletben, és hogyan lehet a vallás nemcsak magánügy, hanem aktív erő a társadalmi felelősségvállalásban is. Az előadáson szó esett a hit szerepéről a döntéshozatalban és a keresztény értékek megőrzéséről is politikai nyomás alatt.

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” – emelte ki Pandy Péter Jézus kereszten mondott szavait, amit összekapcsolt Ady Az Úr érkezése című versével. A fiatal műsorvezető mindehhez Pilinszky János gondolatait is hozzáfűzte, amely az elhagyatottság fájdalmát, de ugyanakkor a remény és a megváltás ígéretét is hordozza. Pilinszky szerint „mert elhagyatnak akkor mindenek”, de „az éjszaka csak álom, melyet a fénylő valóság követ”. Ez alapján a fiatalok reményt és egyfajta

„fénylő valóságot” kívántak a politikai vezető életútjára, Isten áldását kérve, utalva az időjárásra, hogy egyben biztosak lehetünk, mindig kisüt a nap.

Az előadás és beszélgetés alatt végig esett az eső, majd valóban gyönyörűen kisütött a nap.

A borongós idő alatt mély gondolatok hangzottak el többek között a politikai szerepvállalásról is. Minden alkalommal buzdítva a fiatalokat az együttgondolkodásra és az együtt munkálkodásra, Pandy kiemelte, hogy amióta Gubík László elnökletével működik a Magyar Szövetség és annak székháza, sok fiatal fordul ott meg, akik hozzáértő szakmaisággal végzik a munkájukat.

Kiemelte a politikai fiatalodás és szemléletváltás jelentőségét.

Hangsúlyozta, hogy a párton belül egységre törekednek, és elutasítják a múltbéli megosztó, belső konfliktusokat. Példaként említette, hogy egy korábbi, megosztó párttagot azért zártak ki, bár nehéz, de szükséges döntés volt, mert megengedhetetlen, hogy belső feszültségek és a közösségi médiában való üzengetések képezzék a párt kommunikációját. „Ezzel új irányváltás kezdődött, amely az elnök által képviselt korszakváltás része” – szögezte le Pandy.

Pandy optimista a jövőt illetően, és úgy érzi, mindig lesz elég erő folytatni a munkát. A Magyar Szövetség megújulásáról, fiatalításáról, keresztény értékrenden alapuló közösségi politizálásáról szól. Fontos az összefogás, a regionalitás, a szakmaiság és a fiatalok bevonása. Őszintén beszélt a kihívásokról is, amelyekkel a politikai munkában szembesülnek.

Közösség, hit, megújulás – merre tart a Magyar Szövetség?

A Magyar Szövetség politikai életében új időszak kezdődött.

A párt irányváltást hirdetett, amely nemcsak a vezetési stílusban, hanem a szemléletmódban is jelentős változásokat hozott. A megújulás középpontjában az összefogás és a közös cselekvés áll. A cél az, hogy a tagok ne egymás ellen, hanem egymásért dolgozzanak – közös energiával, közös célok mentén.

Kiemelten fontosnak tartják a regionalitást: felismerik, hogy az egyes térségek eltérő problémákkal szembesülnek. A dunaszerdahelyi és a királyhelmeci közösségek helyzete különböző, így a megoldásaiknak is azoknak kell lenniük.

A párt országos hálózata lehetőséget biztosít arra, hogy ezek a helyi ügyek felszínre kerüljenek és képviseletet nyerjenek. Szimbolikus jelentőséggel bírt az is, amikor a kassai főutcán – ugyanabban az épületben, ahol egykor Edvard Beneš megfogalmazta hírhedt 13 pontját – a Magyar Szövetség most a saját jövőképét fektette le: egy új szemléletű program formájában.

A fiatalok szerepe a jövő szempontjából megkerülhetetlen. A párt nem csupán életkori értelemben tekint a fiatalságra, hanem elsősorban nyitott, friss gondolkodásmódot ért alatta. A keresztény értékek közvetítése pedig nem poros múltidézés, hanem mai nyelven is hitelesen képviselhető irány.

A hit, az emberi esendőséggel együtt, egy olyan meggyőződés, amely tapasztalaton és elköteleződésen alapul. A közösségépítés célja, hogy azok is helyet találjanak benne, akik másként gondolkodnak, de hisznek valamiben – akár a felvidéki magyarság jövőjében.

A politikai részvétel sokféle formában megvalósulhat. Nemcsak képviselőként, hanem a helyi közösségi munkában, szervezőként, segítőként is sokat lehet tenni a közös ügyért. A Magyar Szövetség nyitott mindenki felé, aki aktívan kíván részt venni a közélet formálásában. Az ilyen részvétel hosszú távon erősíti a közösségi kohéziót és a politikai cselekvőképességet is.

Ugyanakkor a politikai munka sikeréhez nem elegendő a szándék: szakmai megalapozottságra és diplomáciai érzékre is szükség van. A jelenlét – akár a megyei, akár az országos döntéshozatalban – kulcsfontosságú. Ha egy közösség nincs képviselve, akkor nem tudja befolyásolni a számára fontos folyamatokat. A hangos vélemény kevés, ha nincs mögötte szakmai háttér és konkrét javaslat. A cél az, hogy a párt ne csak beszéljen az értékekről és célokról, hanem azokat kézzelfogható eredményekre váltsa.

A Magyar Szövetség számára elengedhetetlen a társadalmi problémák érthető, vonzó kommunikálása, különösen a fiatalok felé. A sikeres politizálás nem állhat meg a tervezésnél – az üzeneteket el kell juttatni az emberekhez érdekes és befogadható formában.

Pandy hangsúlyozta, hogy a párton belüli szervezettség – például informális „focicsapatokként” működő munkacsoportok – segíthet ebben. Fontos a folyamatos kiértékelés, mert csak a hibák felismerésével lehet előrelépni. A parlamenti bejutás elmaradását leginkább a választók elvesztett bizalmára vezetik vissza – amit a pártnak kell orvosolnia.

Központi kérdésként jelenik meg, hogyan lehet motiválni a választókat, és hogyan lehet értelmet adni a nemzetpolitikai céloknak egy globalizálódó világban. Példaként említette a Beneš-dekrétumok máig tartó hatását, a magyar iskolák ellehetetlenítését, valamint a regionális ügyek elhanyagolását, amelyekhez a szlovák politikai szereplők – még ha nem is rossz szándékból – de sokszor nem értenek, nem látják át a problémát.

Az oktatás kapcsán komoly dilemmák merülnek fel: a kisiskolák megőrzése vagy az iskolaközpontok erősítése – mindkét út kockázatokat hordoz. A helyes döntések következményei sokszor csak évek múlva lesznek láthatók.

A demográfiai hanyatlás és az elvándorlás is súlyos problémaként jelenik meg, amit részben a koronavírus-járványt követő bizonytalanság, részben a csökkenő életkedv és kilátástalanság idéztek elő.

A Magyar Szövetségnek nemcsak tartalomban, hanem stílusban is meg kell újulnia, hogy a választókhoz, különösen a fiatalokhoz, eljusson az üzenete.

Emellett a valódi társadalmi, oktatási és nemzetpolitikai kérdésekben kell kitartóan állást foglalnia. Hitelesen, szakmailag felkészülten és közérthetően közvetítve az álláspontokat, jó reménységgel, hogy a nap mindig kisüt.

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma