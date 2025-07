A Gombaszögi Nyári Tábor pénteki program-beszámolója képeken

A pénteki, július 18-i program a Gombaszögi Nyári Táborban sokszínű és intenzív volt – egyszerre kínált mélyreható társadalmi-közéleti beszélgetéseket, önismereti és spirituális foglalkozásokat, valamint kreatív, kézműves és családbarát tevékenységeket.

A Tóth Károly sátorban délelőtt a civil ellenállásról, kétnyelvű Szlovákiáról és artivizmusról folyt beszélgetés, majd az oktatáspolitika és a felvidéki magyar iskolarendszer jövője került fókuszba. Ezt követően Ukrajna helyzetéről és a háború utáni lehetőségekről vitáztak, végül pedig a szlovákiai magyar tudományosság szerepéről és lehetőségeiről beszélgettek.

A Labirintus udvarban a reggel egy keresztény szemléletű munkakultúrát elemző előadással és egy labirintusjárással indult. A délutánhoz közeledve párhuzamos műhelymunkák zajlottak, amelyek az önismeretre, családi mintákra és tudatállapotokra összpontosítottak, valamint erdőfürdő is várta az elcsendesedni vágyókat.

A Restitető helyszínen szó volt az újhippi mozgalomról a Csallóközben, kisebbségeken belüli identitásokról, valamint fiatal felvidéki vállalkozók mutatták be saját útjukat. A DH Móló programjai a mentális egészség köré épültek, ahol szó esett érzelmek kezeléséről, akadálymentességről, egészséges szexualitásról. Közösségi játék, tetoválás- és csillámtetkó-készítés is helyet kapott, valamint különleges matematikai térélményben is részt vehettek az érdeklődők. A SzobaChill térben teaszeánsz, különféle kézműves foglalkozások – linómetszés, monotípia, sketchbook-kötés – és DJ szettek biztosították a nyugodt kikapcsolódást. A plakátkészítés Bartosz Mamak vezetésével, valamint henna- és jaguafestés is szerepelt a programban.

A FolkSzöglet kézműves házában gyerekek és felnőttek is kipróbálhatták a kosárfonást, bőrkarkötő-készítést, gyertyamártást, horgolást és a kályhaépítést is. A programok színes palettája a népi kézművességre épült.

A Nyomdaszög sátorban 3D nyomtatással ismerkedhettek meg a résztvevők, saját modelleket készíthettek, és különleges nyomtatási technikákról tanulhattak egy interaktív workshop keretében.

A Grendel sátorban előadást hallhattak a látogatók Jókai Mórról és Komárom városáról, majd egy dadaista képregénykészítő workshop zajlott.

A Yoga Space helyszínen testet és lelket harmonizáló programok zajlottak: kundalini és női Hatha jóga, masszázs, tarot kártyázás, valamint henna testfestés. A Radványi Moziban dokumentumfilmeket vetítettek beszélgetéssel egybekötve, míg a Korona Színpadon zenetörténeti előadás és közös népdaléneklés gazdagította a programot. Az Élményalkotó sátorban fejlesztő torna és művészetterápia zajlott gyerekeknek és felnőtteknek, míg a Gombaovi árnyjátékkal, mesével és zenés-mozgásos foglalkozással készült.

A Rohonczy udvarban kezdetét vette a gasztrofesztivál, míg a Slovak Eco Quality sátorban a fenntarthatóság múltjáról és jövőjéről szóló beszélgetés zajlott. Este Charlie szórakoztatta a közönséget.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma