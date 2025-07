Az emberek 96 százaléka osztályozza a háztartási hulladékot

Az Envi-Pak gyártói felelősségi szervezet (OZV) felmérése alapján az emberek 96 százaléka osztályozza az általa termelt hulladékot, 76 százalékuk rendszeresen, 20 százalékuk alkalmanként teszi ezt. A leggyakoribb szétválogatott hulladékfajta a műanyag, az üveg és a papír.

A felmérés alapján a válaszadók harminc százaléka inkább a vegyes hulladékba dobja azt a csomagolást, melyről nem tudja eldönteni, hogy hová tartozik, mintsem kockáztatná a helytelen osztályozást. Az Envi-Pak kommunikációs igazgatója szerint, ha az emberek nem biztosak az osztályozás tekintetében, akkor tegyék inkább a csomagolást abba a színes konténerbe, amelyet a legvalószínűbb választásnak tartanak. „Minden osztályozott hulladék egy válogatósorra kerül, ahol folytatják a szortírozást. Ha viszont a kétséges csomagolás a vegyes hulladék közé kerül, Pozsonyban és Kassán a hulladékégetőben, másutt pedig a hulladéklerakóban végzi” – jegyezte meg.

A megkérdezettek több mint háromnegyede (77 százalék) azt válaszolta, hogy mindent elkülönít, ami a csomagolástól elválasztható, például a joghurtos tégely fedelét. Az emberek 90 százaléka összepréseli a csomagolást, mielőtt kidobná, hogy kevesebb helyet foglaljon a konténerben.

Majdnem kétharmaduk (63 százalék) a kisebb méretű csomagolásokat is szétválogatja, például az édességek vagy a rágógumik csomagolását.

A felmérésből az is kiderült, hogy a leggyakoribb ok, amiért egyesek még mindig nem válogatják szét a hulladékot, a szokás hiánya (52 százalék). Egy másik ok a rendszerrel szembeni bizalmatlanság. Negyvenkilenc százalékuk úgy véli, hogy a különválogatott hulladék a többi hulladékkal egyazon szemétkupacban végzi.

Tízből kilenc ember tájékozottnak tartja magát az otthoni hulladékválogatás mikéntjét illetően. Ha nem biztosak abban, hogyan kell helyesen szétválogatni a csomagolást, az emberek több mint egyharmada (37 százalék) egyszerűen a legjobb belátása szerint osztályoz. Majdnem egyharmaduk tájékozódik az interneten ilyen helyzetben, és egynegyedük magán a csomagoláson keresi útmutatást.

Ugyanakkor kiderült, hogy a válogatással kapcsolatos bizonytalanság miatt az emberek akár egyharmada is inkább a vegyes hulladékba dobja a csomagolást.

Az online felmérést 2025 májusában az MNForce végezte reprezentatív minta alapján kiválasztott 1000 válaszadó bevonásával.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk