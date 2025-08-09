Nyaralás a természet lágy ölén

Szlovákia valamennyi térségében egyre nagyobb az érdeklődés a kempingezés, a sátorban töltött nyaralás iránt. A Slovak Travel idegenforgalmi társaság felmérése szerint azok használják ki ezt a lehetőséget, akik szeretnének pár napra kiszabadulni a napi rutinból, feltöltődni a természetben, új erőre kapni.

Az ország területén több mint 100 kemping áll rendelkezésükre,

a legtöbb Közép-Szlovákiában, aztán a nyugati régióban és 26 a keleti végeken. Az idegenforgalmi társaság becslése alapján tavaly az előző évekhez képest 10 százalékkal emelkedett a kempingezők aránya, eddig 157 000 turista választotta a nyaralás ilyen formáját. Hagyományosan a legnagyobb érdeklődést a hazai turisták tanúsították, több mint 80 ezren, a külföldiek száma pedig meghaladta a 75 ezret.

Matej Fekete, a Slovakia Travel társaság vezérigazgatója kifejtette, hogy a sátras táborozás mellett fokozódik az érdeklődés a lakókocsis üdülés iránt is, 2018 óta megduplázódott a bejegyzett, hivatalosan regisztrált karavánok száma, ezért javasolták a lakókocsik állomáshelyeinek bővítését még a már működő turista célpontokon kívül is.

„Nemrégiben ilyen állomáshelyet alakítottunk ki a Diósförgepatony melletti Slovakia ringen is.

További terveink is vannak, olyan helyeken ugyancsak alakítunk ki állomáshelyeket ahol nem annyira intenzív az idegenforgalom, ráadásul ezeknek a kiépítése minimális anyagi befektetéssel jár” – tájékoztatott Jaroslav Mišura, a Kempingek és Karavánok Szlovákiai Egyesületének elnöke.

Szlovákiában a kempingek széles választéka várja a turistákat, választhatnak üdülést erdők közelében, tavak mellett, fürdőhelyeken, mindegyik egyedülálló élményt nyújt a természet közelségében, kisebb táborhelyektől egészen magas színvonalú komfortos helyekig.

A dunaszerdahelyi Thermalparkban levő autóskempingben, a Nová Duchonka-i üdülőközpontban, vagy a Galánta melletti feketenyéki Aquarea kempingben szépen kialakított környezet várja a nyaralókat. Pöstyénben a Camping Pullmann közvetlenül a kerékpárút mellett található, ahol sátorral, lakókocsival, karavánnal egyaránt lehet táborozni.

Trencsén megyében a Manini hasadék közelében levő kempingből könnyen elérhető a Vágváralja, a Kósfalui hasadék, a Gron térségében levő Tajch Motocampingből akár a turisták csónakkal leereszkedhetnek a Garamon egészen Garamszentgyörgyig, ahol ugyancsak kialakítottak egy autós kempinget. Liptószentmárián (Liptovská Mara) a nyaralók hat hektáros területen táborozhatnak, és sokféle sporttevékenység közül választhatnak.

Egyre népszerűbbek az úgynevezett glampingek, a kifejezést a glamour és a camping szavak összevonásából alkották meg, és maga a fogalom egy magasabb színvonalú, már-már luxus körülményeket nyújtó táborhelyet jelent. A sátrak tágasak, jól felszereltek, szinte szállodai szolgáltatást nyújtanak, és mindezt kint a természetben. Ilyen a Vtáčnik alatt a Glamping Resort, a Bacsófalva (Počúvadlo) melletti ForRest Glamping. A nyár hátralevő pár hetében még ki lehet próbálni valamelyiket lakóhelyünk közelében vagy akár távolabbi térségben is.

(BM/Felvidék.ma/Webnoviny.sk)