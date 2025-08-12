Művészettel erősítették a nemzeti összetartozást

Augusztus második hétvégéjén zárta be kapuit az egy héten át tartó művészeti tábor, ahol négy ország tehetséges fiataljai alkottak. A tatai fiatalok mellé, a három testvérvárosból érkeztek társaik: a felvidéki Szőgyénből, az erdélyi Szovátáról és a vajdasági Magyarkanizsáról.

A képzőművészetet, a kézművességet és az irodalmat szolgáló együttlét gazdag és színes programjának eredményét az ünnepélyes táborzárón csodálhatták meg a résztvevők, melynek a Menner Bernát Zeneiskola koncertterme adott otthont.

A kiállítás gazdag anyaga és az irodalmi foglalkozásokat bezáró jelenet szemléltette az anyaországi és az elszakított országrészekből érkezők tehetségét, alkotókészségét.

A Jókai-emlékév jegyében zajló tábor egyik színes foltja volt Az aranyember című Jókai regény tartalmát bemutató jelenet, melynek a zárókiállításon ugyancsak tapsolhatott a közönség.

Michl József, Tata polgármestere szólt az egybegyűltekhez és méltatta a tábor jelentőségét, mely évente a nemzeti összetartozást erősíti. Köszönetet mondott a résztvevőknek, a művésztanároknak, foglalkozásvezetőknek, kísérőknek, szervezőknek, és örömét fejezte ki, hogy a tatai tábor mellett, már Szőgyénben, Szovátán és Magyarkanizsán is nyaranta szerveződik hasonló tábor, ahol szintén együtt vannak a Kárpát-haza négy szegletéből érkező fiatalok.

Az ünnepélyes alkalmat megtisztelte jelenlétével Méri Szabolcs Szőgyén polgármestere, valamint a szőgyéni gyerekek szülei, akik köszönetet mondtak az egy héten át tartó gondoskodásért a házigazdáknak és a foglalkoztatóknak.

A Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábor megálmodója és mindenkori szervezője, Osgyáni Zsuzsanna, Tata Város Önkormányzat külkapcsolatokért felelős munkatársa volt, aki miként évente, a 22. alkalommal megrendezett tábor életét is irányította.

A tatai foglalkozásvezetők Gútay János szobrász, Gútay Jánosné irodalom tanár, Juhász Tímea keramikus, Kóthay Péter képzőművész és Sulyok Teréz festőművész voltak.

Szőgyénből érkezett Baracska Árpád restaurátor, Svajcer Edina és Sárai Melinda a Szőgyéni Tájház és Régészeti Múzeum alkotóműhelyének két tagja, Magyarkanizsáról Erdélyi István fafaragó, valamint Kormányos Kávai Lívia és Nyilas Leonov Anita, a Kézműves Zengő Alkotóműhely tagjai, ők ugyancsak foglalkozásokat tartottak.

Osgyáni Zsuzsanna a tábor ideje alatt gondoskodott arról, hogy a résztvevők olyan szavak jelentését ismerjék meg, melyeket a 19. században használtak, és Jókai Mór is alkalmazott az írásaiban.

Ezek a szavak kerültek értelmezésre: delnő, budoár, firhang, paraplé, szuszék, áristom, prófunt, gyürke, tikmony, fullajtár.

A tábor beteljesítette küldetését, így a tatai és a határon túli résztvevőkben erősítette az egy nemzethez, a közös történelemhez és a közös kultúrához tartozás tudatát, mindezt a résztvevők művészetek iránti fogékonyságára építve.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma