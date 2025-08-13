Magyarországnak nem érdeke Ukrajna összeomlása

Az ukránok pontosan tudják, hogy nekünk nem érdekünk, hogy összedöntsük Ukrajnát, mert egy összeomló Ukrajna Magyarország határában olyan fenyegetést, kockázatot jelent a közbiztonságra és a magyar kisebbség életére, amit Magyarország nem akar vállalni

Erről a miniszterelnök a Patrióta YouTube-csatornára kedd délután feltöltött videóban beszélt.

Orbán Viktor Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel beszélgetve hangsúlyozta, hogy

az ukránok azért ilyen pimaszok velünk, miközben bizonyos értelemben a kezünkben vannak, mert tudják, hogy Magyarország nem érdekelt Ukrajna destabilizációban.

Nekünk nem érdekünk Ukrajna összeomlása, bár egyetlen nap alatt elintézhetnénk – jegyezte meg. A miniszterelnök kifejtette:

Ukrajna az áram és gáz tekintélyes részét Magyarországról kapja, és ha történne egy baleset és kidől néhány oszlop, meg elszakad egy-két vezeték, akkor Ukrajna megáll.

Miközben tehát az ukránok úgy beszélnek velünk, ahogy azt rendes ember nem teszi, aközben ki is vannak nekünk szolgáltatva.

Nekünk egy stabil, működőképes Ukrajna kell, és az ukránok visszaélnek ezzel a helyzettel – mondta Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma