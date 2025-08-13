Nem minden balkezes kétbalkezes

Olló, töltőtoll, konzervnyitó, csak néhány hétköznapi eszköz, mely a Földünk legnagyobb kisebbségének napi szinten gondot okoz a használatban. A balkezes embertársaink kerülnek a fókuszba augusztus 13-án a balkezesek világnapja alkalmából.

A balkezesség nem megszokás, hanem biológiai alapokon nyugvó, a balt a jobbal szemben előnyben részesítő kézhasználat, ami a jobb agyfélteke dominanciájával magyarázható. A balkezesek aránya 8 és 15 százalék között mozog a társadalmainkban. A férfiak között több a balkezes.

Először 1976-ban tartották meg a balkezesek nemzetközi világnapját.

A világnap fő célja a balkezesek hátrányos helyzetére való figyelemfelhívás volt. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a leghétköznapibb dolgok is mennyivel több erőkifejtést, odafigyelést és összeszedettséget követelnek a balkezesektől.

Sokan nem is tudatosítják, hogy az egyszerű hétköznapi eszközök használata sok bosszúságot jelent a balkezesek számra. Nehezen tudják kezelni az eszközöket, nem esnek kézügyben, avagy fordítva tudják használni.

Jelen sorok balkezes írója emlékeiben élénken él az alsó osztályos írás tanulás, amikor a bal kézbe vett töltőtollal a füzetbe vésett betűk rögtön elmosódtak a papíron végighúzott balkéz ujjai által. Ugyancsak emlékezetesek voltak azon egyetemi órák, ahol írólapos széken kicsavart ülőhelyzetben próbált jegyzetelni. A konzervnyitóval sokáig nem is próbálkozott, lehetetlen volt a fémdoboz kinyitása.

Szerencsére az elmúlt években, évtizedben jelentős fejlődés figyelhető meg e téren. Sorra jelentek meg a speciális, balkezesek számára készített eszközök, elég hacsak a tollra, ollóra gondolunk. Azonban nem mindig volt ilyen természetes a dolog.

Nem is oly régen még kisgyermekkorban átszoktatták a balkezeseket. Megvetették és szégyenteljesnek nevezték a balkezeseket. Az édes anyanyelvünkben is negatív jelentésben szerepel a bal szó. Balszerencse, baleset, balfácán, balsors, kétbalkezes mind sértő, lekicsinylő kifejezések.

A balkezesek sokkal kreatívabbak jobbkezes társaiknál. A művészet különböző területein túlreprezentáltak. Emellett a sportvilágában is remekül ki tudják használni a fordított alapállást.

Mivel a társadalmunk műszaki szabványait eleve a jobbkezesekre tervezték, így a balkezesek jobb keze sokkal ügyesebb, mint a jobbkezesek bal keze.

A mai napon egy pillanatra gondoljunk bele a balkezes embertársaink életébe. Mindeközben nem feledve, hogy nem minden balkezes kétbalkezes!

Pásztor Péter/Felvidék.ma