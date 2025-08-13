A parlament elé kell vinni a választás befolyásolásának gyanúját

A parlamentnek kell foglalkoznia az azzal kapcsolatos gyanúval, hogy Nagy-Britannia megpróbálta befolyásolni a szlovákiai parlamenti választás eredményét – véli Robert Fico (Smer-SD) kormányfő. Szeretné, ha kiderítenék, mennyit segített az ellenzéki PS-nek a brit kampány, és vajon túllépték-e a kampánykiadásokra megszabott keretet.

A kormányfő erről a közösségi hálón közzétett kisvideóban beszélt.

„A parlamentnek két kérdéssel kellene foglalkoznia a közeljövőben. Először is, mennyit segített a brit kampány és a brit pénz a ‘Szófogadó Szlovákia’ mozgalomnak. Hány százalékkal szereztek volna kevesebbet, ha nincs ez a kampány?

Én azt állítom, hogy sokkal. Másodszor pedig, hogy a britek pénzével a ‘Szófogadó Szlovákia’ átlépte-e a kampányköltségekre megszabott törvényi keretet” – tette hozzá.

Fico megismételte, hogy

a PS tisztességtelen eszközökkel harcol, és teljesen jogos az előbbi kérdések felvetése.

„Viszonylag fontos döntésekre tudják rábírni a parlamentet” – tette hozzá azzal, hogy az SNS is osztja a véleményét, viszont a Hlas-SD álláspontját nem ismeri, és nem tudja, mennyire húz most a Hlas-SD a PS-hez, mert mindig létezett ilyesmi a párt csúcsvezetésében. „Csak a Hlason múlik, hogy olyan világosan látja-e, mint a Smer-SD és az SNS, hogy mi zajlott 2023 nyarán és őszén, a választás előtt. És felfogja-e, hogy sokkal jobb választási eredményt is elérhetett volna’ – tette hozzá.

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő július végén kijelentette, Nagy-Britannia külügyminisztériuma egy médiaügynökségen keresztül influenszereket fizetett, hogy befolyásolják a 2023-as szlovákiai parlamenti választás eredményét, a Progresívne Slovensko (PS) javára, illetve a Smer-SD kárára. Ezt a marker.sk oldalon megjelent cikkre hivatkozva állította. A híroldal a Declassified UK brit oknyomozó platform értesüléseire hivatkozott.

A brit külügyminisztérium visszautasította, hogy beavatkozott volna a választásba, illetve egy konkrét politikai párt érdekében próbált mozgósítani. Általánosságban a fiatalok választási részvételének növelése volt a cél.

tasr/Felvidék.ma