Elérkezett a fekete üröm és az invazív parlagfű pollenszezonja

A tavasztól őszig tartó pollenszezon folyamatos megpróbáltatások elé állítja a pollenallergiások szervezetét. A két leggyakoribb allergén növény, a fekete üröm és a parlagfű virágzása csak most kezdődik. A fekete üröm pollenje az egyik legerősebb allergén, s bár gyógynövény, ám parlagfű mellett a legtöbb allergiás megbetegedés okozója. A fekete ürömnek van egy gyengébb virágzása júniusban is, de az nem okoz jelentős panaszokat, a betegek ritkán észlelik. A legtöbb panasz az augusztustól októberig terjedő időszakban tapasztalható.

A múlt hét folyamán a megfigyelőállomások Szlovákia-szerte enyhe napi pollenkoncentráció-emelkedést regisztráltak. Az ürömpollen allergológiai szempontból jelentős napi koncentrációt ért el Besztercebányán, Zsolnán és Nyitrán, az invazív parlagfű viszont csak Nyitrán és Nagyszombatban, állapította meg a pillanatnyi helyzettel kapcsolatban Janka Lafférsová, a Besztercebányai Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) dolgozója.

Elmondása szerint továbbra is a csalánfélék pollenjének dominanciája tapasztalható. A csalánpollen legmagasabb napi koncentrációját a zsolnai, besztercebányai, nagyszombati és nyitrai megfigyelőállomások mérték.

„Megkezdődött az üröm és a parlagfű, a nyár végi és kora őszi időszak legerősebb allergénjeinek pollenszezonja. Az időjárás-előrejelzések alapján feltételezhetjük, hogy pollenjük napi koncentrációja az ország nagy részén emelkedni fog. A csalánpollen megtartja domináns pozícióját. A teljes napi pollenkoncentráció közepes és magasabb szinten mozog majd”

– mondta Lafférsová a következő napokra vonatkozóan.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk