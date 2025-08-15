Home Itt és Most Fico reményei szerint sikerül tűzszünetet elérni a Trump–Putyin-találkozón
Fico reményei szerint sikerül tűzszünetet elérni a Trump–Putyin-találkozón

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Robert Fico Facebook-oldala

A szlovák kormány számára az a legfontosabb, hogy béke-, vagy tűzszüneti megállapodást sikerüljön elérni Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóján, és befejeződjön a szlávok gyilkolása Ukrajnában – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Robert Fico (Smer-SD) kormányfő.

„A kormány békepárti, ezért számunkra elsősorban az a fontos, hogy ilyen eredménnyel záruljon a csúcstalálkozó.

Másodsorban azt kívánnánk, hogy az esetleges tűzszüneti megállapodást vagy békemegállapodást senki ne sértse meg” – mondta Fico.

Elképzelhetőnek nevezte azt is, hogy más eredménnyel zárul a találkozó. „Ha ismerni fogjuk a részleteket, akkor a nap folyamán nyilatkozunk velük kapcsolatban” – közölte.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában tárgyal pénteken az ukrajnai háború befejezéséről. Trump szerint a fő cél egy további találkozó elérése, amelyen már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt venne.

TASR/Felvidék.ma

