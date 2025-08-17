Ízekkel és dallamokkal várt a bacskai kulturális fesztivál

Augusztus 16-án újra életre kelt a bacskai iskolakert, hiszen a település önkormányzata idén is megrendezte a bacskai kulturális fesztivált, amely gazdag programokkal és felejthetetlen élményekkel várta a látogatókat.

A délután a főzőversennyel vette kezdetét, ahol 13 és 17 óra között mérték össze tudásukat a helyi csapatok. A szervezők minden indulónak 3 kilogramm sertéshúst biztosítottak, így garantált volt a finom falatok kavalkádja. A főzés mellett 14 és 16 óra között kolbászosztásra is sor került a falu lakói számára, majd 15 órakor a polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A főzőverseny eredményhirdetésére 17:30-kor került sor.

A kulturális programok 15 órától estig szórakoztatták a közönséget. Színpadra lépett a Rozmaring énekkar Bacskáról és a perbenyíki apró néptáncosok, majd 16 órától sztárvendégként a Desperado együttes Timi közreműködésével gondoskodott a jó hangulatról.

A délután további részében beatbox-bemutatóval jelentkezett Váradi Józsi, valamint a Kronauer Projekt zenekar fokozta a hangulatot. A fesztivál zárásaként 19:15-től az Impulz zenekar koncertje koronázta meg a napot.

A rendezvény célja, hogy a község lakói és vendégei egyaránt megtapasztalhassák a közösség erejét, a helyi hagyományok sokszínűségét, valamint együtt ünnepelhessék a gasztronómia és a kultúra találkozását.

Takács István/Felvidék.ma