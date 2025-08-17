Home Régió Ízekkel és dallamokkal várt a bacskai kulturális fesztivál
Régió

Ízekkel és dallamokkal várt a bacskai kulturális fesztivál

Takács István
Takács István
Fotó: Takács István/Felvidék.ma

Augusztus 16-án újra életre kelt a bacskai iskolakert, hiszen a település önkormányzata idén is megrendezte a bacskai kulturális fesztivált, amely gazdag programokkal és felejthetetlen élményekkel várta a látogatókat.

A délután a főzőversennyel vette kezdetét, ahol 13 és 17 óra között mérték össze tudásukat a helyi csapatok. A szervezők minden indulónak 3 kilogramm sertéshúst biztosítottak, így garantált volt a finom falatok kavalkádja. A főzés mellett 14 és 16 óra között kolbászosztásra is sor került a falu lakói számára, majd 15 órakor a polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A főzőverseny eredményhirdetésére 17:30-kor került sor.

A kulturális programok 15 órától estig szórakoztatták a közönséget. Színpadra lépett a Rozmaring énekkar Bacskáról és a perbenyíki apró néptáncosok, majd 16 órától sztárvendégként a Desperado együttes Timi közreműködésével gondoskodott a jó hangulatról.

Fotó: Takács István/Felvidék.ma

A délután további részében beatbox-bemutatóval jelentkezett Váradi Józsi, valamint a Kronauer Projekt zenekar fokozta a hangulatot. A fesztivál zárásaként 19:15-től az Impulz zenekar koncertje koronázta meg a napot.

A rendezvény célja, hogy a község lakói és vendégei egyaránt megtapasztalhassák a közösség erejét, a helyi hagyományok sokszínűségét, valamint együtt ünnepelhessék a gasztronómia és a kultúra találkozását.

Takács István/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

39. Galántai Vásár: Ízek és közösség az Esterházy-kastély...

A helyi értékek nyomában a XXII. Ipoly-napon is

Kassa városa 1,5 millió euróért modernizálta a közvilágítást

Még tartanak a Palóc Napok és a Füleki...

A gútai vásári forgatagban sem feledkeznek meg a...

Rendben van a medencék vízminősége az Érsekújvári járásban

Hagyomány, zene és közösség a perbenyiki Szent István-napi...

A katolikus templom építtetőjére emlékeztek Füleken

Egy község, amely harmincöt éve kivívta önállóságát

Fokozott tűzveszély miatt csütörtöktől figyelmeztetés van érvényben 11...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma