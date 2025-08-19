A Lévai Regionális Művelődési Központ tevékenységi céljai közt szerepel a néphagyomány és a népművészet megőrzése, bemutatása és átörökítése. E célok mentén adták ki a kétnyelvű, magyar – szlovák receptgyűjteményt. A Népi konyha című kiadványhoz kapcsolódóan kiállítást is szerveztek a központ lévai székházában. A könyvbemutatóra és a kiállítás megnyitójára augusztus 18-án került sor.

Mint Alžbeta Sádovská, a Lévai Regionális Központ igazgatója magyar nyelven is elmondott köszöntőjében kifejtette: a Népi konyha kiállítás a receptgyűjteménnyel egyetemben a Művészettel nevelünk című projekt keretében valósult meg.

Hozzátette, a központ egyik tevékenységi köre a néphagyományok éltetésére, a hagyományok megőrzésére fókuszál.

A projekt keretében több foglalkozásra is sor került.

Több más mellett farsangi fánkot és nyújtott rétest készíthettek a központ lévai székházában. A garamszentgyörgyi Duba tájházban lakodalmas kalácsot és házi készítésű kenyereket sütöttek. A projekt folytatása az augusztus 18-án bemutatott kétnyelvű receptgyűjtemény és a hozzákapcsolódó tárlat megnyitója.

Csenger Tibor, Nyitra Megye Önkormányzatának alelnöke a rendezvényen kifejtette: igen fontos a népi hagyományok őrzése, elődeink értékeinek a megtartása.

A receptgyűjteménnyel kapcsolatban elmondta: „örülök, hogy a Lévai Regionális Központ összegyűjtötte a Lévai járás egyes falvaiban jellegzetes étkeket.”

A járás multikulturális jellegét mutatja be a kiadvány

– fogalmazott az alispán.

A gyűjteményben éppúgy találunk recepteket a járás északi részéről, ahogyan a Garam menti és az ipolysági térség magyar községeiből.

A kétnyelvű kötetet David Hudec, a központ néprajzi szakreferense állította össze. Mint a megnyitón elmondta: tizennégy egyedi, egyes településekre jellemző étkek receptjei kerültek be a kiadványba. Többek között Garamszentgyörgyből, Óbarsból, Vámosladányból, Sáróból, Beséről, Garamújfaluból, Palástról, Garamkovácsiból érkeztek receptek.

A receptleírások mellett az étkek elkészítőjének nevét is feltüntették. A kötetben fellelhető a „párance” – tépett tésztacsíkok, sóskaleves, kukoricamálé, biracs, óbarsi húzott rétes, cukorrépaleves elkészítési módja.

A kiállításon a századforduló népi konyhájának nélkülözhetetlen eszközei láthatóak. Fazekak, agyagedények, tálak, fateknők mellett egykori tűzhelyek, például csikós sparhelt is megcsodálható.

A kiállított tárgyak jelentős része a garamkovácsi tájházból, valamint a garamszentgyörgyi Duba tájházból valók, ám az egykori Mohi településről is került kiállított tárgy a központ galériájába. A kiállításról hamarosan külön képriportban számolunk be.

A Lévai Regionális Művelődési Központ néphagyományokkal kapcsolatos tevékenységéről ITT írtunk bővebben. A központ rendszeresen jelentet meg kiadványokat, idén januárban például a járás falvainak népi motívumait felvonultató kifestőt adták ki. Ez a kiadvány is részben kétnyelvű.

Ugyancsak a néphagyományokra összpontosít a központ által szervezett Ilyenek vagyunk nemzetközi tánckaraván, mely szeptember első felében valósul meg Léván és a járás további településein.

A Népi konyha kiállítás és könyvbemutató a Szlovák Művészeti Alap és Léva városának támogatásával valósult meg.

Pásztor Péter/Felvidék.ma