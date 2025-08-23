Az üldözött keresztények számíthatnak Magyarországra

Az üldözött keresztény testvéreink számíthatnak Magyarországra – mondta Azbej Tristan, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában a vallásüldözés áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából.

Azbej Tristan arról beszélt, hogy a keresztényüldözés nem csökken a világban: idén a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ADF terrorszervezet által elkövetett támadásban 70 keresztényt elhurcoltak és kivégeztek, a nigériai Benue államban egy szélsőséges terrorista csoport 200 keresztény belső menekültet mészárolt le kegyetlen brutalitással, Szíriában egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy görög ortodox istentiszteleten.

A Hungary Helps programon keresztül Magyarország mindegyik esetben segélyt nyújtott – számolt be róla az államtitkár.

Azbej Tristan kiemelte, az üldözött keresztény testvéreink számíthatnak Magyarországra: nemcsak adományokkal, projektekkel és támogatásokkal segíti őket, hanem személyes látogatással is.

„Idén sikerült eljutnunk Nigériába olyanokhoz, akik a Boko Haram terrorszervezet aktív műveleti zónájában élnek, valamint a kisebbségben élő pakisztáni keresztényekhez is”

– tette hozzá.

Az államtitkár szerint az emléknap fontos üzenete, hogy „nem vagytok egyedül, nem hagyunk magatokra, kiállunk értetek. Magyarország segít józan ésszel és érző szívvel.”

A videóhoz csatolt bejegyzésben Azbej Tristan azt írta, hogy a Hungary Helps programmal templomok és iskolák újjáépítését is támogatják, szeptembertől pedig újra száz, válságövezetben élő kereszténynek teszik lehetővé felsőfokú tanulmányok végzését magyarországi egyetemeken.

