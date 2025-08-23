Az új tűzoltóautók beszerzése előtt meg kell vizsgálni a finanszírozás lehetőségeit

Az új tűzoltóautók megvásárlása előtt ellenőrizni kell, hogy a beruházás finanszírozható-e európai uniós forrásokból, illetve szükség esetén meg kell találni a költségvetési fedezetet – hívta fel a figyelmet az Értéket a Pénzért Elemzőintézet (ÚHP) a Belügyminisztérium (MV) projektjének értékelésében.

A tárca összesen 68 tűzoltófecskendő beszerzését tervezi, csaknem 41 millió euró értékben.

„A tanulmány és a Tűzoltó- és Mentőtestület belső előírásai szerint a tűzoltótechnika élettartama 12–15 év. Megújításra 112 darab Iveco Trakker típusú jármű vár, amelyeket 2009 és 2012 között gyártottak. Mivel a Belügyminisztérium a szállítási határidőt 2027-re becsüli, minden jármű legalább 15 éve szolgálatban lesz” – mutatott rá az ÚHP.

Az elemzők arra is rámutattak, hogy a megnövelt gázlómélység iránti igény, amelyet a minisztérium a járművekkel szemben támasztott, hozzájárulhatott ahhoz, hogy a potenciális szállítók köre szűkült.

„Az ÚHP ezért azt javasolja a tárcának, hogy értékelje: indokolt-e ez a követelmény valamennyi jármű esetében” – tették hozzá.

