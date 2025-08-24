Home Kitekintő Magyar nyelvű misével, Szent István-ereklyével emlékeztek meg Bécsben államalapító királyunkról
Magyar nyelvű misével, Szent István-ereklyével emlékeztek meg Bécsben államalapító királyunkról

Kép forrása: volksgruppen.ORF.at

Diaszpórában élő magyarokkal telt meg újra a bécsi Stephansdom. Immár több évtizedes hagyománya van annak, hogy Szent István királyt, az államalapítás és az új kenyér áldását együtt ünneplik az augusztus 20-át követő hétvégén – számolt be az volksgruppen.ORF.at.

Látványos, ünnepélyes bevonulással vette kezdetét szombaton, augusztus 23-án az ünnep: cserkészek, zászlótartók, koronaőrök vonultak fel és foglalták el helyüket a nagy szentély körül. Itt helyezték el az ünnepre a bécsi Stephansdom kincstárában őrzött Szent István ereklyét is, melyből csupán három létezik világszerte: egyet a budapesti székesegyházban, egyet Krakkóban, egyet pedig Bécsben őriznek.

A magyar nyelvű misét Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott püspök, celebrálta. A segédpüspök Szent István örökségét helyezte prédikációjának középpontjába.

A segédpüspököt többek között Varga János, a Collegium Pazmaneum rektora és Pál László atya, a burgenlandi magyarokért felelős püspöki vikárius is segítette az ünnepi alkalmon. Az ünnepséget az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége, a Kaláka Club Bécs, a Collegium Pazmanianum Bécs és a Magyarok Kenyere Program közös szervezésében tartották meg.

A zenei szolgálatot az ünnepi liturgián a Szegedi Dóm Szent Gellért Kórusa és Zenekara szolgáltatta Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas magyar orgonaművész vezényletével. Az új kenyér megáldást követően közösen énekelték el a jelenlévők a pápai, a magyar és a székely himnuszokat, majd átvonultak a szomszédos Érseki palota udvarára, ahol folytatódott az ünnepség.

Itt Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország bécsi nagykövete, – aki egyben az esemény fővédnöke is volt, megköszönte a szervezők munkáját, majd Zsigmond Barna Pál, magyar miniszterhelyettes, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára és Jakab István a parlament alelnöke, a Magyarok kenyere program működéséért, fenntartásáért felelős szervezet elnöke tartott beszédet. Utóbbi elmondta, a Kárpát-medencében indították el 15 évvel ezelőtt ezt a programot. Az eseményen többek között részt vett SZili Katalin, miniszterelnöki főtanácsadó.

Wurst Erzsébet, a Kaláka-Club elnöke, a rendezvény egyik főszervezője úgy fogalmazott ez a rendezvény jelzi a Kárpát-medencei magyarok összetartását, amelyen idén több mint hétszázan vettek részt.

Az eseményt a Napraforgók – Bécsi Magyar Néptánc és Népzene Egyesület fellépése tette színesebbé, majd az agapén kiosztották az új kenyeret ünnepségen résztvevők között.

Képek forrása: volksgruppen.ORF.at

