Geofolk, az időtlen örökség nyomába eredő tárlat

Az 59. Országos Népművészeti Fesztivál értékes kísérőrendezvénye volt a Geofolk – Időtlen örökség nyomában című fotográfiai tárlat. A zselízi Esterházy-kastély belső udvarán berendezett kiállítás az öt világrész hatvanhét országának jellegzetes népviseletét mutatta be. A fotókon felvidéki viseletek is fellelhetőek voltak.

A Geofolk, melynek létrehozója Dávid Botond, egy adatbázis és internetes platform, mely egy gazdag és változatos fotógyűjteményt foglal magába. A fotográfiák a világ hagyományos paraszti ünnepi viseleteit mutatják be. Hatvanhét ország 280 nemzetének közel négyezer dokumentált fotójával egyedülálló és pontos bepillantást nyújt az emberiség kulturális sokszínűségébe.

A székelyföldi fotós képei a népviseletek szépségéről és művészi megmunkálásáról tanúskodnak.

A fotográfiák kiemelik az egyes népviseletek jellegzetes vonásait, csodás, sokszor bonyolult részleteit.

Dávid Botond nagyívű gyűjteményét megelőzte az Erdély egy gyönyörű nő című képsorozat, melyet a Geofolk előfutárának is tekinthetünk. Ez a sorozat esztétizáló szemszögből dolgozza fel Erdély népviseleteit. Mint a fotóművész megjegyezte, ezeken a képeken nem a ruhán van a hangsúly, sokkal inkább az azt viselő személyen.

„Mégis a sorozat készítése során kerültem szorosabb kapcsolatba a népviseletekkel, akkor fedeztem fel rendkívül színes világukat” – fogalmaz a kiállítás szövegében.

A Geofolk értékes forrást kínál mindazok számára, akik különböző kultúrák és hagyományos öltözetek felfedezésére kíváncsiak.

„Hisszük, hogy a Geofolk értéket teremt, kincseket tár fel és rendszerez. Igazi modern népviseleti enciklopédiává válik az elkövetkező évtizedben. Neked, kedves szemlélő csak az a dolgod , hogy megcsodáld és higgy a szenvedély teremtő erejében”

– olvasható a tárlat kísérőszövegében.

A fotógyűjteményből egy könnyen szállítható panelkiállítást szerkesztettek. A tárlat beltéri elrendezése ellenére kitűnően megállja a helyét kültéri kiállításként is. Így valósult meg az 59. Országos Népművészeti Fesztivál ideje alatt Zselízen is.

A paneleken Európa szinte összes országából láthatunk népviseleteket, emellett igazi egzotikus tájak nem mindennapi ruházata is megjelenik. Természetesen a Kárpát-medence tájegységeit is felöleli. Egyes tájegységekből több viselet is jelen van a kiállításon. Minden egyes népviseletbe öltözött személyről két fotó készült, elölről és hátulról is bemutatva az adott népviseletet.

A sokszínű női viselet mellett a férfiúi öltözéket is megörökítették. Számos párt ábrázolnak a fotók. Fiatal párok mellett az idősebb generáció, valamint a gyermekek népviseletét is lencsevégre kapták. Egyéni és páros ábrázolás mellett jó pár csoportos kép kapott helyet. A beöltöztetett személyeket a tájegységhez, a nemzeti viselethez illő környezetben fotózták le.

Többek között Matyóföld, Galga mente, Palócföld, Nyitra-vidék, Kalotaszeg, Hajdúság, Dél-Alföld, Nyárad mente, Mura mente, Baranya viselete köszön vissza a fotográfiákon.

A magyar mellett a horvát, szlovák és a sváb nemzet viseletei is megjelennek.

A tárlaton zoboraljai, gömöri, magyarbődi viselet mellett a bényi kurtaszoknyás menyecskék láthatóak. A szlovák népviseletet a Besztercebánya környéki népviselet képviseli.

Az elmúlt időszakban Európa-szerte számos helyen volt látható a kiállítás. Az értékes és színes fotógyűjteményből egy impozáns albumot állítottak össze. A nem mindennapi kiadvány Zselízen is megvásárolható volt.

További részletek a Geofolk hivatalos oldalán, valamint a közösségi oldalán olvashatóak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma