Home Kitekintő Ukrajna nem hagy fel a zsarolással
Kitekintő

Ukrajna nem hagy fel a zsarolással

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: MTI

„Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot. Ez az, amit az ukránok akarnak és csinálnak” – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookra csütörtökön feltöltött videójában.

„Szerhij Szidorenki,  Zelenszkij házi újságírója (.) bevallotta, hogy újabb ukrán támadásra kell számítani a Barátság kőolajvezeték ellen” – jelentette ki a videóban Menczer Tamás.

A felvételhez csatolt bejátszásban az látszik, hogy Szerhij Szidorenko kijelenti: „mindez azért történik, hogy Orbán visszavonja vétóját Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak folytatása elől”.

Menczer Tamás szerint „bele akarnak provokálni, bele akarnak nyomni bennünket a háborúba”, viszont „ehhez a háborúhoz nekünk semmi közünk nincs, ki akarunk maradni belőle”.
A kommunikációs igazgató úgy vélekedett, hogy Ukrajna „támadást intézett az energiabiztonságunk, a szuverenitásunk ellen”. Felszólította Ukrajnát, hogy ezt „azonnal fejezze be”.

Menczer Tamás hozzátette: azt sem szabad elfelejteni, hogy az ukrán áramellátás jelentős része Magyarországon keresztül történik.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Rákóczi Szövetség 260 ukrán gyermeket fogad táborában

Az Európai Unió geopolitikai jelentéktelenségre van ítélve

Kitiltják Magyarországról a Barátság kőolajvezeték elleni támadást végrehajtó...

Bóka János: Európában változás kell!

Az illegális bevándorlás miatt veszélyben van a schengeni...

„Fontos számunkra, hogy minél több gyermek eljusson az...

Blanár: Ukrajna tartózkodjon a Barátság kőolajvezeték elleni támadásoktól

Lengyelország nem küld katonákat Ukrajnába békemisszió keretében

Felvidéki kitüntetettjei is vannak az idei Kallós Zoltán...

A magyar kormány megóvja a gazdaságot az európai...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma