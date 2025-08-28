Ukrajna nem hagy fel a zsarolással

„Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot. Ez az, amit az ukránok akarnak és csinálnak” – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookra csütörtökön feltöltött videójában.

„Szerhij Szidorenki, Zelenszkij házi újságírója (.) bevallotta, hogy újabb ukrán támadásra kell számítani a Barátság kőolajvezeték ellen” – jelentette ki a videóban Menczer Tamás.

A felvételhez csatolt bejátszásban az látszik, hogy Szerhij Szidorenko kijelenti: „mindez azért történik, hogy Orbán visszavonja vétóját Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak folytatása elől”.

Menczer Tamás szerint „bele akarnak provokálni, bele akarnak nyomni bennünket a háborúba”, viszont „ehhez a háborúhoz nekünk semmi közünk nincs, ki akarunk maradni belőle”.

A kommunikációs igazgató úgy vélekedett, hogy Ukrajna „támadást intézett az energiabiztonságunk, a szuverenitásunk ellen”. Felszólította Ukrajnát, hogy ezt „azonnal fejezze be”.

Menczer Tamás hozzátette: azt sem szabad elfelejteni, hogy az ukrán áramellátás jelentős része Magyarországon keresztül történik.

MTI/Felvidék.ma