Rákóczi-emléktáblát mentenek szlovák értékmentők

„Nagysárosi szlovák értékmentő barátaim megtalálták II. Rákóczi Ferenc 1960-ban ledózerolt várkastélyának összetört, nagy méretű emléktábláját, mely arról tanúskodik, hogy a nagyságos vezérlő fejedelem, Sáros vármegye főispánja 1701. április 18-án ebben az épületben elfogattatott” – írta közösségi oldalán Orosz Örs.

Mint írja, Ladislav Babuščák műemlékmentő, sárosi patrióta most jelentős költségvetést mozgósítva restaurátorhoz szállíttatja, ahol az 1903-ban emelt márványtábla darabjait újra egyesítik, a hiányt kiegészítik és a feliratát újraaranyozzák.

A jövőben Rákóczi udvari kápolnájában, a várkastély egyetlen megmaradt épületében, a Szent Kunigunda-kápolnában kiállított tárgyként őrzik majd.

Amint azt Orosz Örstől megtudtuk, az Eperjes megyei nagysárosi kastély 1949-ben egy tűzvészben pusztult el, „egyszerűen hagyták, hogy a tűz martalékává váljon a földesúri vagyon” – fogalmazott. Sokáig érintetlenül maradt, majd 1960-ban, amikor a parkjában kialakított futballpályához akartak egy gyakorlópályát és öltözőt építeni, a földdel tették egyenlővé az egészet.

Orosz Örs nemrégiben tudta meg, hogy jó hatvan éve egy helybéli eltette a ledöntött épületben összetört, de viszonylag nagy márványdarabokban megmaradt, 1903-ban készült, Rákóczi elfogatásának emléket állító táblát.

Ez a személy a saját udvarába vitte, majd a kerekes kút mellett, az írással lefelé fordítva gyakorlatilag járólapnak használta a táblát. Úgy jó húsz éve, amikor az udvarát rendezte, a városnak ajándékozta az emléktáblát. A városi szolgáltató cég akkori igazgatója volt Ladislav Babuščák, aki azóta őrizte, most pedig pályázati úton sikerült anyagi forrást találnia a márványtábla restaurálására. Restaurálás után méltó helye lesz a Szent Kunigunda-kápolnában, amelynek megmentésén évek óta és jelenleg is dolgoznak a helyi értékmentők, Babuščákkal az élen.

Orosz Örs, aki maga is értékmentéssel foglalkozik, megjegyezte, a százéves emléktábla, amelyet a szabadságharc kitörésének 200. évfordulójára emeltek, hatalmas felfedezés és köszönet illeti a sárosi értékmentőket, amiért megőrizték és helyreállítják. Kissé sajnálkozva mondta, hogy helye lett volna a Szoborsorsaink című kötetben, ha tudta volna, hogy még van remény arra, hogy előkerül.

SZE/Felvidék.ma