Újabb szolgáltatás a COOP Jednota üzleteiben

A COOP Jednota az UniCredit Bank és a Mastercard együttműködésével ezentúl lehetővé teszi, hogy a vásárlók üzleteikben a vásárlás során készpénzt is felvehessenek.

Így kibővítve szolgáltatásaikat ügyfeleik már nemcsak vásárolhatnak, postai utalványokat, csekkeket adhatnak fel, hanem a COOP MiniBANKOMAT szolgáltatás keretében 2000 üzletükben 5 eurón felüli vásárláskor készpénzt is igényelhetnek. Ehhez természetesen rendelkezni kell az UniCredit Bank, a Cseh Kereskedelmi Bank (ČSOB), a 365 Bank és a Szlovák Takarékpénztár (Slovenská sporiteľňa) bankkártyájával. A vásárlónak a pénztári számlán aztán feltüntetik az igényelt összeget is, amely

maximálisan 100 euró lehet.

A Seesame ügynökség által szervezett sajtótájékoztatón Renáta Peťovská, a COOP Jednota Slovensko kiskereskedelmi hálózatának igazgatója elmondta, hogy üzleteik elsősorban vidéken, többségükben 5000 lakosnál kisebb településeken, de még a leggyérebb lakosú falvakban is a vásárlók rendelkezésére állnak, így ezzel a szolgáltatással már nemcsak az élelmiszereket, és egyéb fogyasztási cikkeket tudják beszerezni, illetve a postai utalványokat feladni, hanem készpénzt is igényelhetnek. Nagy könnyebbség lesz ez az ott élőknek, mert nem kell ilyen célból városba vagy más községbe utazniuk.

Michal Svrček, a COOP Jednota Slovensko szolgáltatásokért felelő igazgatója kifejtette, hogy

a készpénzfelvétel iránt egyre nő az érdeklődés, ugyanakkor a vidéken élőknek bankautomaták hiányában sokszor lehetetlen készpénzhez jutniuk.

A legutóbbi népszámlálás szerint Szlovákiában a lakosság 46 százaléka pedig vidéken él. A statisztikai kimutatások rámutatnak arra is, hogy bár a lakosság 60 százaléka bankkártyával fizet, 40 százalék még mindig a készpénzt részesíti előnyben. Több esetben ugyanis még mindig csak készpénzzel lehet fizetni, például készpénzre van szükségük az iskoláskorú gyerekek szüleinek iskolai befizetéseknél, szakköri díjaknál, rendezvények juttatásainál.

Elmondták azt is, hogy újdonság üzleteikben a 24/7 elnevezésű automata szolgáltatás hálózata. A vásárlók a COOP Jednota internetes applikáció letöltésével a hét minden napján 24 órán keresztül bármikor, tehát záróra után, illetve ünnepnapokon is vásárolhatnak. Jelenleg ez a rendszer 17 üzletükben működik Szlovákia-szerte.

BM/Felvidék.ma/Seesame