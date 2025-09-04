Nagy-Küküllő menti táncünnep

Az immár hagyományossá vált Erdélyi Táncháztalálkozót szeptember 5-6-án rendezik Székelyudvarhelyen. A rangos rendezvény az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány társszervezésében valósul meg, jelentőségét Orendi István, az Udvarhely Néptáncműhely igazgatója, az Alapítvány kurátora foglalja össze.

„A Táncháztalálkozó Erdélyben rangot vívott ki magának. Nem arra helyezném a hangsúlyt, hogy hányadszor rendezték meg, inkább az elvégzett munka minőségére térnék ki: célunk, hogy a jövőben egyre több visszatérő vendéget köszönthessünk. Nem élünk könnyű időket, de abban biztos vagyok, hogy a Találkozó látogatottsága nem csökken. Szemmel láthatólag, s a statisztikák alapján is – egy jól összekovácsolódott, homogén csapat munkájának eredményeként – egyre többen érkeznek az ünnepnapokra, s a visszajelzések is igen pozitívak. A frappáns mottó mindmáig igaz:

Több mint száz zenész, több mint ezer táncos, több mint táncháztalálkozó.

Számos ünnepségsorozatot rendeznek Erdély-szerte, nem célunk másokkal versenyezni, a mércét mindig magunkhoz próbáljuk állítani. Ebben segítenek a város kiváló földrajzi adottságai, s eddig a pénzügyi források is rendelkezésünkre álltak. A programokat a város is támogatja, de ezzel Székelyudvarhely is sokat profitál, hiszen az egyik legjelentősebb kulturális rendezvénye valósulhat meg. A bevételek sem mellékesek, több mint félezer vendéget szállásolnak el, s a több ezer vendég fogyasztása is hoz a konyhára a város vendéglátóhelyeinek.

A bevált alapstruktúrára építünk 2017 óta, a Márton Áron téren, itteni szóhasználattal a Patkóban találkozunk, s egy közös felvonulással veszi kezdetét a Találkozó. A tartalmakban mindig újítunk, idén például a magyarlapádi Piros Pántlikás Néptáncegyüttes és Zenekar negyvenedik születésnapját tartja, s mi ezt helyben koncerttel ünnepeljük. A szombat esti gálaműsor vendége, a majd’ hét évtizedes múltra visszatekintő Duna Művészegyüttes, akik az Apák és fiak műsorral lépnek színpadra. Szintén

közönségvonzónak ígérkezik a Pál István Szalonna és Bandája fellépése, valamint a Sapientia-EMTE Táncművészeti Szakának végzős növendékei mutatják be az államvizsgájukra készült koreográfiára épülő összeállításukat. Természetesen a rendezvény nevéből adódóan is a pénteki-szombati táncház teszi fel a programsorozatra a koronát.

A legifjabb korosztályt szombaton családi programokkal, gyerekelőadással, koncerttel szólítjuk meg, s igen népszerű a gyerektáncház is. Nem titkolom, nagy várakozással tekintünk a közel három napra, amire az egész Kárpát-medencéből érkeznek vendégek.”

Szervezők: Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, Kaszaj Kulturális Egyesület, Udvarhely Néptáncműhely

Információ: https://ehh.ro/programok/erdelyi-tanchaztalalkozo/

A Hagyományok Háza sajtóközleménye/Felvidék.ma