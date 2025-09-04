Újabb tartalmak elérhetők a Médiaklikken – még több klasszikus mese és közönségkedvenc film

Szeptember 5-től újabb népszerű magyar filmekkel, sorozatokkal és televíziós alkotásokkal gazdagodik a közmédia díjmentes streaming-szolgáltatása, a Médiaklikk. A kínálatban most egyszerre találhatók meg a felejthetetlen klasszikusok, mint a Pom Pom meséi vagy a Tündér Lala, és az elmúlt évek közönségsikerei, például a Kölcsönlakás és az Ők tudják, mi a szerelem.

A gyermekek és a nosztalgiára vágyó felnőttek számára örömhír, hogy elérhetővé válik Dargay Attila és Sajdik Ferenc varázslatos rajzfilmklasszikusa, a Pom Pom meséi első évada. Picur és Pom Pom kalandjai, Gombóc Artúr vagy Festéktüsszentő Hapci Benő történetei generációk közös élményei, amelyeket most újra átélhetnek a Médiaklikken. A családok örömére a Tündér Lala mesejáték is megtekinthető, amely különleges világával a klasszikus magyar mesedrámák hagyományát ápolja.

A könnyed szórakozás szerelmesei sem maradnak újdonság nélkül: felkerül Dobó Kata 2019-es vígjátéka, a Kölcsönlakás, amely Cooney és Chapman azonos című színpadi komédiája alapján készült, és az elmúlt évek egyik nagy hazai közönségkedvence volt. Szintén kiemelt újdonság a közmédia által bemutatott Ők tudják, mi a szerelem című 2024-es tévéfilm, amely érzelmes és szórakoztató történetével generációk kedvencévé vált.

A történelem és irodalom iránt érdeklődők számára igazi különlegesség a Jókai 200 emlékév alkalmából felújított És mégis mozog a föld című sorozat. Személyes hangvételű filmélményt kínál a színházkedvelőknek a Mestersége színész: Darvas Iván című portréműsor, amely a legendás művész életét és pályafutását tárja a közönség elé. A tudomány iránt nyitott nézőknek szól a Hobbym: A csillagos ég című ismeretterjesztő film, amely a hazai amatőr csillagászmozgalom 1969-es fénykorát idézi fel, bemutatva azokat a lelkes alkotókat, akik hónapokat töltöttek saját távcsöveik építésével.

A Médiaklikk továbbra is díjmentesen, könnyen kezelhető felületen kínál értékteremtő tartalmakat minden generációnak.

A regisztrált felhasználók reklámmentesen, személyre szabott ajánlások segítségével fedezhetik fel újra a magyar kultúra klasszikus és kortárs kincseit bármikor, okostévén, mobilon vagy weben keresztül.

