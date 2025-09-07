Ízelítő a Remény katolikus hetilap 36. számából

A Remény évközi 23. vasárnapi, szeptember 7-i dátummal megjelenő számának vezércikkét Zalka Lóránt írta. Krisztus mindenütt! című írásában nyári élményeiből kiindulva vall a hit bizonyosságáról.

„Minden plébánián, ahol szolgáltam, egy fő cél vezérelt, hogy a rám bízottakat közelebb vigyem Jézushoz, és segítsem őket a lelki életük még mélyebb, tudatosabb megélésében” – vallja Zsóka János szádalmási plébániai kormányzó, akit Bodzsár Gyula faggatott hivatásáról és néhány éve megjelent két könyvéről.

A legújabb Reményben több hazai vonatkozású cikket talál az olvasó. Így tudomást szerezhetnek a szakrális emlékek felújításáról Nánán, illetve arról, hogy Ipolybalogon nincs közös akarat a Szent Rókus-szobor megmentésére. További tudósítások szerzői a Makrancon, illetve Fülekpüspökiben lezajlott ünnepi eseményeket foglalják össze.

Szerepel a lapban Gyepes Aranka és Jakubecz Márta rovata, és érdekes cikkeket találnak a szeptember 6-án boldoggá avatandó Bódi Mária Magdolnáról, valamint a szeptember 7-én szentté avatandó Boldog Carlo Acutisról is.

Ezúttal sem maradnak olvasnivaló nélkül az irodalmat kedvelők és a tájainkhoz kötődő neves egyházi személyiségek élete és munkássága iránt érdeklődők sem, akik Csáky Károly újabb cikkét olvashatják a lapban.

Kicsik és nagyok, minden korosztály talál könnyedebb és lelki elmélyülést elősegítő olvasmányt a Remény legújabb számában!