Európa problémái helyett még mindig Ukrajna a legfontosabb téma Ursula von der Leyen számára

Dornfeld László felhívta a figyelmet arra, hogy Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris ülésén elmondott, másfél órán át tartó beszédének jelentős része Ukrajnáról szólt. Világosan látszott, hogy ez a legfontosabb téma számára – vélekedett, kiemelve, hogy a maradék 57 témáról negyven percben beszélt.

A szakértő rámutatott, hogy az ülésen résztvevők – akik közül többen bekiabálásokkal zavarták meg az elnök beszédét, és sokan távoztak is a teremből – azt hallhatták, hogy Európa miként fogja segíteni Ukrajnát.

Például hogyan fog több fegyvert juttatni Ukrajnának, hogyan fogja a hadsereg finanszírozását átvenni, milyen újabb hitelt lenne érdemes felvenni Ukrajnáért, s milyen újabb szankciókat lehetne bevezetni Oroszország ellen – sorolta.

Mint mondta, eddig 170 milliárd eurót juttatott az Európai Unió Ukrajnának, ami többszöröse a Magyarországnak a tagsága kezdete óta átadott támogatásnak. Ezt szeretnék tovább emelni, miközben az EU problémáiról csak „tessék-lássék módján beszélnek” – hívta fel a figyelmet.

Dornfeld László emlékeztetett arra, hogy Ursula von der Leyen már hat éve vezeti a bizottságot, de csak azt lehetett tőle hallani, hogy

„mi az, amit meg kéne oldani, sosem azt, hogy mit oldottak meg”

– fogalmazott, kiemelve, hogy „Brüsszelben a szép szavakon túl egyszerűen nem történik semmi évek óta”.

Úgy vélte, hallgatósága is érezte, hogy hamis, mesterkélt beszéd volt von der Leyené, aki ugyan „próbált nagyon őszintének tűnni” – amikor többször arra utalt, hogy nagy a gond, több mindent kell tenni – de „tettei nem állnak összhangban szavaival” – mutatott rá.

A szakértő szerint beszédes, hogy amikor „Európa alapvető egzisztenciális válságban van, (…) a nagyhatalmak átlépnek felette (…) és gazdaságilag folyamatos a lecsúszás”, akkor is szinte csak a háborúval tud foglalkozni az elnök, ami abból is látszik, hogy Ursula von der Leyen beszédét akár „Zelenszkij elnök is megtarthatta volna”.

Utalt arra, hogy a beszéd alatt hallható bekiabálások egy része nem is a Patrióták irányából, hanem a szélsőbaloldal és a zöldek széksoraiból érkezett, ami azt mutatja, hogy „egyre többen, egyre több irányból gondolják azt, hogy amit ő csinál, az tarthatatlan” – rögzítette.

Álszent volt a szakértő szerint, hogy von der Leyen segítő kezet kínált az európai mezőgazdászoknak, miközben „az az összeg, amit elvonnak a gazdáktól, szinte teljes egészében megjelenik az Ukrajna fülön”. Hozzátette: a EU-s gazdák alapvető egzisztenciális problémái megoldatlanok.

Kitért arra is, hogy a beszéd alapján következtetni lehet a Magyarország és más országok ellen folyó „pénzügyi zsarolás” folytatására, mert a különféle uniós források kifizetését jogállamisági feltételekhez kötnék, ami állandósítaná a mostani politikát.

Dornfeld László az elnök beszédének azon részére, miszerint „az együtt szavazás, az egyhangúság béklyóját le kell dobni”, úgy reagált: ezek a szavak egyértelműen a tagállami vétók megszüntetését jelzik. Ez viszont – húzta alá – nem fog megtörténni, amíg Magyarországon nemzeti kormányzat van, bár Brüsszelben „nyilván arra játszanak, hogy ’26 után egy másmilyen színezetű kormányzat lesz, amely egyszerűen lemond Magyarország legjobb érdekérvényesítő eszközéről” – vélekedett.

A beszédben vázolt programok – így dróngyártás, ernyőprogram, Ukrajna újjáépítése – megvalósítására nincsenek források sem, és hiba például a lefoglalt orosz vagyonra spekulálni a szakértő szerint, annak sorsát ugyanis a háború után rendezni kell, ha jogszerűtlen volt a foglalás, akár vissza is kerülhet az oroszokhoz.

Dornfeld László szerint nagyon rossz fényt vetne az Európai Unióra, ha önkényesen dönt a lefoglalt vagyon felhasználásáról, hiszen gátolhatják a „nem feltétlenül liberális demokráciát követő” országokat az uniós befektetésekben.

„Nyilván lehet osztogatni azt, ami nem a miénk (…), de annak a hosszú távú következményét bizony az európai emberek fogják megszenvedni” – mutatott rá.

A szakértő egyetértett a miniszterelnök közösségi oldalán írt megjegyzésével, amely szerint „a hibalista mindenki előtt ismert”, de a megoldással adós az EU és „az európai embereknek ebből elegük van”. Orbán Viktor bejegyzésében utalt rá, hogy emiatt erősödnek Európa-szerte a patrióta erők és „Magyarországon is ez lesz a Tisza Párt veszte”.

Nyilvánvaló Dornfeld László szerint, hogy a Tisza Párt elkötelezte magát az Európai Néppárt mellett, márpedig annak vezetője, Manfred Weber már tavaly megmondta: Ukrajna, a mostani bizottság, és a jogállamiság támogatását várja el a hozzá csatlakozóktól. Utóbbi „nyugati kódnyelven” azt jelenti, hogy „a globalistáknak feltétlen hűségesküt kell tenniük” – magyarázta a szakértő.

MTI/Felvidék.ma