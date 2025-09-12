Home Kitekintő Szijjártó Péter az amerikai külügyminiszterrel egyeztetett
Szijjártó Péter az amerikai külügyminiszterrel egyeztetett

Felvidék.ma
Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel egyeztetett telefonon az ukrajnai háború lezárását célzó folyamatról, valamint energiabiztonsági kérdésekről pénteken.

„Remek egyeztetés volt Rubio külügyminiszterrel. Biztató volt hallani, hogy a legutóbbi eszkalációk ellenére Donald Trump amerikai elnök továbbra is elkötelezett amellett, hogy békét hozzon Ukrajnának. Magyarország továbbra is támogatja erőfeszítéseit” – írta Szijjártó Péter az X-en.

Az amerikai külügyminisztérium honlapján olvasható tájékoztatás szerint Marco Rubio külügyminiszter pénteken egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel.

Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy

a nemzetközi közösség támogassa a békefolyamatot, amely az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárását célzó, tartós és tárgyalásos megállapodáson alapul.

Az amerikai és a magyar külügyminiszter emellett stratégiai erőfeszítésekről is tárgyalt az energiaellátás biztonságának megerősítése érdekében.

MTI/Felvidék.ma

