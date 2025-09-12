Home Itt és Most A hét végéig 62 strandnak volt érvényes működési engedélye
Itt és Most

A hét végéig 62 strandnak volt érvényes működési engedélye

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

A 37. naptári hét végéig 62 strandnak és 202 medencének volt működési engedélye. Három természetes strand is működik – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ).

Az egészségügyi szakemberek tájékoztatása szerint a Vinnai tó és a Lipovina-Bátovce víztározó vizének minősége romlott. A laboratóriumi eredmények alapján megemelkedett értékeket mértek a kassai Jazero strandfürdőben, a sasvár-morvaőri Gazárka üdülőterületen, a Duchonka víztározónál és a hernádcsányi  kavicsbánya vizében.

„Ezeken a helyeken a víz nem alkalmas fürdésre, veszélyt és fokozott egészségi kockázatot jelent a fürdőzők számára”

– figyelmeztetett a hivatal.

Az Óruzsini-víztározó, a Veľká Domaša víztározó, a kurinci Zöld víz (Zelená voda), az ószombati  Kunovská priehrada, a divékrudnói  és a halácsi  víztározó vize fürdésre alkalmas, de kissé romlott a vízminőség, mivel megemelkedett a klorofill határértéke.

„Ezekben a vizekben továbbra is lehet fürdeni, de fokozott odafigyelésre van szükség”

– figyelmeztetett a Közegészségügyi Hivatal.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Valószínűleg nem könnyítik meg a sífelvonók kiépítését a...

Kamenický szerint gyors intézkedések nélkül gazdasági károk fenyegetik...

A pénzügyminiszter javaslatairól tárgyal a parlament a pénteki...

„Nekünk minden magyar számít, és mi is számítunk...

Nemcsak az országban, hanem egész Közép-Európában egyedülálló a...

Nem tárgyalt a parlamenti bizottság az ellenzék által...

Fico nem támogat újabb szankciókat, feltételei vannak

Megint a nyugdíjasok kerülnek a csalók célkeresztjébe

Még drágább lesz az élelmiszer

Csak a jövő héten szavaz a parlament a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma