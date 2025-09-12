A hét végéig 62 strandnak volt érvényes működési engedélye

A 37. naptári hét végéig 62 strandnak és 202 medencének volt működési engedélye. Három természetes strand is működik – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ).

Az egészségügyi szakemberek tájékoztatása szerint a Vinnai tó és a Lipovina-Bátovce víztározó vizének minősége romlott. A laboratóriumi eredmények alapján megemelkedett értékeket mértek a kassai Jazero strandfürdőben, a sasvár-morvaőri Gazárka üdülőterületen, a Duchonka víztározónál és a hernádcsányi kavicsbánya vizében.

„Ezeken a helyeken a víz nem alkalmas fürdésre, veszélyt és fokozott egészségi kockázatot jelent a fürdőzők számára”

– figyelmeztetett a hivatal.

Az Óruzsini-víztározó, a Veľká Domaša víztározó, a kurinci Zöld víz (Zelená voda), az ószombati Kunovská priehrada, a divékrudnói és a halácsi víztározó vize fürdésre alkalmas, de kissé romlott a vízminőség, mivel megemelkedett a klorofill határértéke.

„Ezekben a vizekben továbbra is lehet fürdeni, de fokozott odafigyelésre van szükség”

– figyelmeztetett a Közegészségügyi Hivatal.

