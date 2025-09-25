A kormány a 435 milliós energiatámogatást uniós alapokból fedezi majd

A szlovákiai háztartásoknak szánt energiatámogatás összege jövőre 435 millió euró lesz, és uniós forrásokból finanszírozzák, jelentette be csütörtökön Robert Fico kormányfő a Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszterrel és a Smer parlamenti képviselőinek részvételével tartott sajtótájékoztatón a konszolidációs csomag parlament általi jóváhagyása kapcsán. Fico szerint a kormány garantálni kívánja a háztartások számára az elektromos energia és a földgáz jövő évi árát is.

„A Denisa Saková miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter által benyújtott javaslatot a koalíció megvitatta, és teljes mértékben támogatja. Az általunk biztosított energiatámogatás összege 435 millió euró lesz. Megerősíthetem, hogy ezeket a kiadásokat nem az állami költségvetésből, hanem európai uniós forrásokból fogjuk fedezni” – magyarázta Fico.

A miniszterelnök azt is feltételezi, hogy a 2026-os állami költségvetést a parlament októberben fogadja el, miközben azt a kormánynak október 15-ig jóvá kell hagynia és a parlament elé terjesztenie. „A konszolidációs törvény az első előfeltétele a 2026-os költségvetés jóváhagyásának.

Úgy gondolom, hogy idén rekordidő alatt tudjuk jóváhagyni a költségvetést. Feltehetően október lesz az állami költségvetés jóváhagyásának hónapja ” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

„Nagyra értékelem a közjogi méltóságok fizetéseinek befagyasztásával kapcsolatban hozott döntéseket. A kormányra az alkotmánytörvények vonatkoznak, a fizetéseink be vannak fagyasztva, ráadásul magasabb személyi jövedelemadó-kulcs vonatkozik ránk” – hangsúlyozta.

„ Bátran kijelenthetjük, hogy az átalányköltségek térítése a 2025-ös szinten marad, de ez kormányhatározat kérdése, semmi köze a konszolidációhoz. Ha a miniszterek egyetértenek, hogy a költségtérítés 2026-ban a 2025-ös szinten marad, akkor elfogadunk egy ilyen határozatot” – tette hozzá Fico.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk