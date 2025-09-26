Az egészség a jövőnk – Tudás és megelőzés mindenkinek – konferencia Dunaszerdahelyen

Nagyszabású egészségügyi konferencia várja az érdeklődőket 2025. október 4-én, szombaton 9 órától Dunaszerdahelyen, a Csallóközi Múzeumban. A rendezvény célja, hogy a tudásmegosztás és a megelőzés erejével hívja fel a figyelmet az egészség megőrzésének fontosságára.

A program érdekfeszítő előadásokkal, gyakorlati tanácsokkal és a legújabb orvosi eredmények bemutatásával várja mindazokat, akik tenni szeretnének egészségük megóvásáért. Szó lesz többek között az onkológiai vizsgálatok és kezelések legfrissebb lehetőségeiről, a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének stratégiáiról, valamint a robotsebészet új vívmányairól. Az érdeklődők megtudhatják, milyen korszerű orvosi fejlesztések segíthetik a mindennapi gyógyítást, és bepillantást nyerhetnek a jövő egészségügyébe.

Magyarországról olyan neves szaktekintélyek érkeznek, mint Prof. Dr. Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa; Dr. Nagy Anikó PhD, a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa; Prof. Dr. Andréka Péter, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet főigazgató főorvosa; és Dr. Madurka Ildikó Eszter, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa.

A konferencia résztvevőinek így kivételes alkalmuk nyílik személyesen is találkozni a magyarországi orvostudomány kiemelkedő képviselőivel.

A rendezvény keretében sor kerül egy kerekasztal-beszélgetésre is, amelyen Dr. Viola Miklós sebészorvos és Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő beszélgetnek Prof. Dr. Polgár Csabával és Prof. Dr. Andréka Péterrel. Az orvosok és szakemberek megosztják tapasztalataikat, valamint gondolataikat az egészségügy jelenlegi helyzetéről és jövőbeli lehetőségeiről.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi elérhetőségen lehet: pozsony@szakc.sk.

A szervezők – Dunaszerdahely Város Önkormányzata, a Magyar Szövetség és a Szövetség a Közös Célokért – minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Sajtóközlemény/SZAKC/Felvidék.ma