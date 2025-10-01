Lourdes-i zarándoklat a Zobor vidékről indulva a Via Mariae Polgári Társulás szervezésben

A 2025-ös Szentév a Remény jegyében való útra kelésre buzdítja a zarándokokat világszerte. A felvidéki Via Mariae Polgári Társulás is számtalan zarándoklattal csatlakozott az elmúlt hónapok alatt ehhez a felhíváshoz.

A Zobor-vidék hívő közösségeit minden esetben Patay Péter invitálta a zarándoklatokra, megteremtve ezzel azt az összetartó erőt, mely megerősíti azokat a közösséget, melyek a Mária Út bejárásait vállalják, gyalogosan, vonattal vagy autóbusszal.

Az év folyamán sok szép élmény van már a hátuk mögött, s ennek megkoronázása volt a szeptember végi Lourdes-i zarándoklat,

melyet a szervező így fogalmazott meg: „Az érzelmek és élmények tengerén hajóztunk egy csodálatos utazás során. Autóbuszos zarándoklatunk lelki vezetője Lépes Lóránt atya, a Mária Rádió Mirjam műsorigazgatója volt. A zarándoklatot a világbékéért, családjainkért, és elhunyt hozzátartozóink lelki üdvéért ajánlottuk fel. Kértük a Boldogságos Szűz Máriát, az ő szeretetére és közbenjárására bízva nehézségeinket, küzdelmeinket.A 44 zarándok főként a Zobor-vidékről érkezett, de jöttek a Csallóközből, és Rimaszombattól Dunaszerdahelyig bezáróan, valamint az anyaországból is” – tudtuk meg Patay Pétertől.

A tíznapos út során sok szebbnél szebb történelmi helyszínt láttak. Első nap az olasz Torinóban, Don Bosco városában jártak, ahol a szent életű pap megalapította a szalézi rendet. A Szentszék tulajdonában lévő katolikus ereklye, a torinói lepel is itt található, amelyet a Keresztelő Szent János-katedrálisban őriznek.

La Salette-Fallavaux egy kis hegyi falu a francia Alpokban, ahol a Miasszonyunk zarándokhelyen, vasárnap lévén, Lóránt atya ünnepi szentmisét mutatott be a székesegyházban.

Avignonban az egykori pápák ideiglenes városának történelmi központját is megszemlélték, majd a negyedik napon elérték útjuk célját, Lourdes-t, mely a világ egyik leglátogatottabb zarándokhelye.

1862. január 18-án a tabesi püspök engedélyezte a hívőknek, hogy joguk van hinni a jelenések valódiságában, mert az igazság minden próbáját kiállta a hosszú vizsgálat. A Lourdes-i Miasszonyunk-szentély számos emlékművet, templomot foglal magában a massabielle-i barlang körül, az 1858-as lourdes-i jelenések helyszínén. Köztük három bazilikát: a Szeplőtelen fogantatás bazilikát, a Rózsafüzér bazilikát, melyet alsó bazilikának is neveznek, és a Szent X. Pius-bazilikát.

Megcsodálták a város nevezetességeit, és részt vettek a világ minden részéről érkezett zarándokkal együtt a szertartásokon, rendezvényeken és megtekintették a Szent Bernadett életével kapcsolatos emlékhelyeket is.

Hazafelé indulva, a Franciaország középső részén található Nevers városában tették tiszteletüket, ahol Szent Bernadett nyugszik. Épségben maradt testét üvegkoporsó őrzi a nevers-i zárda templomában, ahol élete utolsó éveit töltötte.

Másnap Paray-le-Monial-ba érkeztek, ahol Alacoque Szent Margit ereklyéit őrzi a kolostor, akinek révén a város a Jézus Szíve-tisztelet központja lett.

Az utolsó állomás Padova városa volt, ahol felfedezték a Páduai Szent Antal-kegyhely szépségeit, majd

a Basilica Sant Antonio-kápolnában szentmisét mutatott be Lóránt atya, hálából a tíznapos együttlétért, a csodákért, melyet közösen éltek át.

A szentmise egyetemes könyörgését a következő hálaadó imával zárták: „Mennyei Atyánk, Urunk, mindenható Istenünk! Hálás szívvel köszönjük meg Neked ezt a csodálatos zarándoklatot, melyet velünk együtt tettél meg. Köszönjük az erőt, a türelmet, az utat, és a megannyi kegyelmet, amit ezen az úton ránk árasztottál. Köszönjük a napfényt és az esőt, a pihentető perceket és a lelket építő beszélgetéseket. Köszönjük, hogy vezettél minket és megőriztél minket a veszélyektől. Segíts, hogy a zarándoklat során szerzett lelki gazdagságot hazavihessük, és az életünkben is meg tudjuk őrizni az úton szerzett lelki békét és lelkesedést. Ámen.”

Az út minden napján fényképes beszámolót láthattak az itthon maradottak a Gyalogosan zarándokolva Zoboralján és a nagyvilágban című Facebook oldalon.

Ők imáikkal kísérték a Remény zarándokait, megcsodálva a fotókat, s így lélekben követték útjukat. Hogy milyen népszerűek voltak a fényképek, azt a hozzászólások igazolták.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma