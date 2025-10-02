Home Régió Helyenként fél méter hó esett a Magas-Tátrában
SZE
SZE
Kép forrása: Hegyimentő Szolgálat, FB

Figyelmeztetést adott ki a Hegyimentő Szolgálat (HZS), mivel a Magas-, Alacsony- és Nyugati-Tátrában 1500 méter tengerszint feletti magasság felett szakaszos friss hóréteg található. Óvatosságra intik az ide látogató turistákat.

„A Magas-Tátra legmagasabban fekvő pontjaira elsőfokú lavinaveszélyt adtak ki. A meredek, főként déli tájolású helyeken a szél nagyobb mennyiségű, helyenként körülbelül 50 centiméternyi havat fújt össze, ami nem tapad szorosan a füves talajhoz. Ezért fennáll a csúszás veszélye” – figyelmeztet a HZS.

Az elmúlt három napban hullott friss hó eléri a 30 centimétert, ám a mélyedésekben helyenként akár a fél métert is elérheti. A Hegyimentő Szolgálat szerint az idei évszak első havazása kockázatot jelent, különösen a meredek, nehéz terepeken, ahol fennáll a sziklapárkányokról és falakról való lezuhanás veszélye. „Felhívjuk a figyelmet a jeges és hófödte túraútvonalak veszélyeire: mivel nehéz tájékozódni, így könnyen el lehet tévedni” – figyelmeztettek.

A hegyekbe látogatóknak ezért azt tanácsolják, hogy ilyen körülmények között gondosan mérlegeljék a magaslati környezetben való közlekedést, túráikat az ilyen terepen szerzett tapasztalataik figyelembevételével tervezzék meg, és legyenek jól felszereltek az ilyen körülményekre. Kérik, hogy a turisták felszerelésében legyen strapabíró, magas szárú, csúszást gátló bakancs, túrabot, illetve a biztonságot, kényelmet és a váratlan időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodást szolgáló eszközök.

SZE/Felvidék.ma/TASR

