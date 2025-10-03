Némi felvidéki hang az Európai Parlamentben

Második ciklus óta nincs felvidéki magyar képviselet az Európai Parlamentben, Brüsszelben. Ezzel a felvidéki magyar közösség lélekszámát tekintve a legnagyobb az Európai Unió területén, amely nem rendelkezik közvetlen képviselettel. Ennek hiányában a külhoni közösségek képviselői igyekeznek ellátni ezeket a feladatokat, erdélyiek, kárpátaljaiak, vajdaságiak és természetesen az anyaországiak.

Hölvényi György (Patrióták, KDNP) meghívására a Magyar Szövetség két tisztségviselője, Csenger Tibor, Nyitra megye alispánja és a Magyar Szövetség alelnöke; illetve kollégája, Csonka Ákos, valamint dr. Bali János, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kutatási igazgatója Brüsszelbe látogatott, hogy megbeszéléseket folytassanak az Európai Unió központjában.

„Látogatásunk célja egyértelmű volt: a felvidéki magyarság hangját elvinni oda, ahol a jövőt érintő döntések születnek. Az Európai Parlamentben Gál Kinga (erdélyi származású), Ferenc Viktória (kárpátaljai származású) és Vicsek Annamária (vajdasági származású, VMSZ alelnök, volt belgrádi oktatási államtitkár) képviselőkkel egyeztettünk, akik – bár nem felvidékiek – elkötelezetten figyelemmel kísérik a külhoni magyarság sorsát, és szolidaritást vállalnak velünk. Jelenleg sajnos nincs felvidéki képviselője az Európai Parlamentnek, így különösen fontos, hogy ezek az együttműködések élőek és erősek maradjanak. Vicsek képviselő asszonnyal kicseréltük tapasztalatainkat a szlovákiai és a szerbiai oktatási rendszerben az iskoláink érdekérvényesítési lehetőségeiről. Úgy látom a vajdasági rendszer jó példát jelenthet számunkra is, különösen annak függvényében, hogy előttünk áll a kormány által bejelentett oktatási optimalizáció kérdése” – mondta el a látogatás kapcsán Csenger Tibor.

Csonka Ákos hozzátette: „Lehetőséget kaptunk felszólalni a Patrióták EP-képviselőcsoport magyar delegációjának ülésén. Itt részletes tájékoztatást adhattunk a felvidéki magyarság helyzetéről, a szlovák belpolitikai fejleményekről, valamint a Magyar Szövetség aktuális szerepéről és céljairól. Meggyőződésünk, hogy a Magyar Szövetség új vezetése elkötelezetten dolgozik azon, hogy közösségünknek újra legyen parlamenti képviselete Pozsonyban, és hosszabb távon visszajussunk az Európai Parlamentbe is. A felvidéki magyar közösség megérdemli, hogy saját hangján szólalhasson meg az európai térben is.”

Csenger Tibor felszólalásában külön kiemelte az uniós támogatások, elsősorban az Interreg programok fontosságát, amelyek kulcsszerepet játszanak a régiók fejlesztésében.

Mint mondta:

„A tárgyalások során megerősítést nyert: csak összefogással, egymás tapasztalatainak és lehetőségeinek felhasználásával tudunk eredményesek lenni – legyen szó Pozsonyról vagy Brüsszelről.”

A két delegált megköszönte partnereiknek a szívélyes fogadtatást, a támogatást és a közös gondolkodás lehetőségét. Mint elmondták: „Úgy érezzük, hogy előremutató egyeztetéseken vagyunk túl, amelyek hosszú távon is szolgálják majd közösségünket” – zárták mondanivalójukat.

tsák/Felvidék.ma