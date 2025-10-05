Az aradi vértanúk napja nem csupán a gyász, hanem a remény napja is

Megyercsen október 4-én, szombaton tisztelegtek az aradi vértanúk emléke előtt. A megemlékezést a Magyar Szövetség Helyi szervezete, az önkormányzat és a Csemadok Alapszervezete szervezte közösen szervezte meg.

A megemlékezés szónoka dr. Viola Miklós, Nyitra megyei képviselő volt. Mint beszédében kifejtette:

e szent napon nem csak az ő áldozatukra emlékezünk, hanem mindazokra a felvidéki magyarokra is, akik a történelem viharaiban hűek maradtak hazájukhoz, nyelvükhöz és hitükhöz. Az aradi vértanúk szelleme itt a Felvidéken is él, hiszen a szabadság és a nemzeti önrendelkezés vágya mindig is a szívünkben dobogott.”

Hozzátette: „az ő áldozatuk nem pusztán történelmi esemény, hanem örök mementó. A szabadság ára mindig nagy, de a megalkuvására még nagyobb. Felvidéki magyarként különös súllyal bír ez az emlékezés. Mi, akik e földön születtünk, ahol a magyar szó évszázadok óta visszhangzik a Garam, az Ipoly és a Duna mentén tudjuk, mit jelent küzdeni a megmaradásért.”

A Felvidék történelme tele van olyan hősökkel, akik a legnehezebb időkben is ragaszkodtak magyarságukhoz. „Gondoljunk csak Esterházy Jánosra, aki a 20. század viharaiban is a felvidéki magyarság vezércsillaga maradt. Ő mondta egyszer, a mi keresztünk, a magyarságunk és ezt a keresztet büszkén kell viselnünk. Az aradi vértanúk és Esterházy szelleme összekapcsolódik. Mindannyian a hűség és az áldozatkészség példaképei” – magyarázta beszédében.

Nem elég azonban emlékezni a vértanúkra, szellemiségük cselekvésre kötelez – hangzott el a megemlékezésen.

„Az aradi vértanú napja nem csupán a gyász, hanem a remény napja is. Remény arra, hogy a magyarság bárhol éljen is a világban, képes megőrizni önmagát.

Remény arra, hogy gyermekeink magyarul tanulnak majd és unokáink is büszkén vallják, magyarok vagyunk, felvidéki magyarok. Ehhez azonban tettekre van szükség. Támogassuk a magyar iskoláinkat, vegyünk részt a magyar közösségi életben és ne feledjük, minden magyar szó, amit kimondunk, egy kis győzelem az aradi hősök véráldozata szellemében. Isten áldja a magyar nemzetet! Isten áldja a Felvidéket! Köszönöm szépen!” – zárta gondolatai a megyei képviselő.

Fellépett a Betyárok, helyi amatőr színjátszócsoport Zink Vass Nóra önkormányzati képviselő vezetésével valamint. Oláh Ferenc, a helyi nyugdíjasklub tagja énekelt.

