Az elmúlt egy évet értékelték a Magyar Szövetség kibővített komáromi járási elnökségi ülésén

Perbetén találkoztak október hatodikán a Magyar Szövetség komáromi járási elnökségének tagjai, az országos vezetés képviselői és a környékbeli polgármesterek. Az aradi vértanúkról való megemlékezést követően a helyi kultúrházban egyeztettek, vitatták meg a tavaly szeptemberben megválasztott új elnökség, új pártvezetés munkáját, eddig elért eredményeit és vázolták fel közösen a következő hónapok feladatait.

Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke lapunknak nyilatkozva elmondta, a találkozó kötetlen módon, jó hangulatban, őszinte beszélgetésekkel telt. Megjegyezte, formailag elnökségi ülést tartottak, ami felért egy lakossági fórummal, hiszen a Komáromi járás pártvezetése volt jelen, sok-sok polgármesterrel, elnökségi taggal és megyei önkormányzati képviselőkkel.

„A járás képviselői teljesen reálisan látják a magyarság előtt álló kihívásokat, reálisan látják azt, hogy a közösség ki van éhezve a sikerélményre”

– állapította meg. A találkozón a járási és az országos helyzetértékelésen túl szó esett arról is, hol vannak, vagy miben lehetnek a kitörési pontjai nemcsak a pártnak, hanem általában a felvidéki magyaroknak. „Mind a kommunikációs eszközöket, mind a mozgósítást, mind pedig azokat a témákat illetően, amelyek rezonálnak a felvidéki magyar választóknál. Ez az előttünk álló kihívás, és ahhoz, hogy megtalálják a helyes válaszokat, sok-sok, vagy minél több hasonló gyűlésre, fórumra van szükség” – vélekedett Gubík László.

Becse Norbert, a Magyar Szövetség komáromi járási elnöke a kibővített járási elnökségi ülésről elmondta, hasznos és konstruktív vita alakult ki az elmúlt egy év értékeléséről és a jövő terveivel kapcsolatban is. „Elhangzottak olyan pozitív és negatív meglátások is, amelyekre építhetünk, illetve amelyekért dolgoznunk kell. Úgy vélem, ezek a megfogalmazott célok és a kitűzött útirány egy olyan közös jövőt biztosít majd számunkra, amely tényleg megteremti azt az egységet, ami az elkövetkezendő választásoknál az önkormányzat és a megye élén is sikerre viheti a pártot” – fejtette ki.

Viola Miklós országos elnökségi tag és a Komáromi járás elnökségi tagja, Nyitra megyei képviselő a találkozó kapcsán a pártra váró feladatokról kifejtette, világosan látni azokat a feladatokat, amelyek még megoldásra várnak annak érdekében, hogy emeljék az egyetlen magyar párt, az egyetlen szervezett magyar érdekképviselet választók tudatába való emelését. A párt politikusa szerint aktivizálni kell a választókat, el kell érni azokat is, akik eddig elfordultak a politikától. Azon kell dolgozni, hogy a lehető legtöbb felvidéki magyart elérjék, eljuttassák hozzájuk a párt üzeneteit, amely a felvidéki magyarok érdekeinek egyetlen, szervezett képviselete, mondta.

