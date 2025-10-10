Az örmények legyőzése kulcsfontosságú a magyar válogatott számára

A magyar labdarúgó-válogatott számára a vendég örmények ellen kulcsfontosságú lesz az első győzelem megszerzése szombaton a világbajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában.

A magyarok ugyan nyeretlenek maradtak az első két körben, de ettől nem csökkent az esélyük a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére, mert a favorit portugáloktól elszenvedett 3-2-es hazai vereség kalkulálható volt, míg az írországi rajton játszott döntetlennel értékes pontot szereztek az egyik közvetlen rivális vendégeként. Ennek ellenére maradhatott keserű szájíz a játékosokban, mert előbbi esetben a bravúros pontszerzés, míg utóbbiban a győzelem elmaradását okozta a hajrában kapott gól.

Az elhullajtott pontok következtében viszont a harmadik találkozón már muszáj nyernie a nemzeti együttesnek, amely a sikerrel éppen az örményektől venné át a második helyet és egyértelműen nyeregbe kerülne a pótselejtezőért folytatott küzdelemben a féltávhoz érve.

A döntetlennel ugyan realitás maradna a célkitűzés teljesítése, de ahhoz a novemberi dupla fordulót kellene százszázalékosan abszolválni, azaz nyerni Jerevánban és hazai pályán Írország ellen, tehát nem maradna hibázási lehetőség. A kaukázusi ország budapesti sikerével nemcsak lépéshátrányba kerülne a magyar csapat, hanem egyszersmind már nem a saját kezében lenne a sorsa.

Marco Rossi szövetségi kapitánynak éppen az eredménykényszer miatt nem jött jól, hogy a támadó szekcióból két kulcsjátékosára sem számíthat. A középcsatár Varga Barnabás két sárga lapja miatt nem játszhat, míg a hiányában hamis kilencesként bevethető Sallai Roland kétmeccses eltiltást kapott a dublini kiállítása után, így legelöl nincs igazán jó megoldása a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezetőnek.

A remek formában lévő ferencvárosi támadó helyén annak ellenére Tóth Barna szerepeltetése a legvalószínűbb, hogy a paksi futballista nem nyújtott jó teljesítményt az ír fővárosban, amikor becserélték az utolsó tíz percre, mert rendre elvesztette a párharcokat. Ami viszont jó hír, hogy a szeptemberi összecsapásokat kisebb sérülés miatt kihagyó Schäfer András ismét bevethető, így vélhetően a csapatkapitány Szoboszlai Dominik visszatérhet a válogatottban megszokott helyére, azaz ismét elsősorban a támadások segítése lesz a feladata, nem a rivális akcióinak szűrése.

Az örmények ugyan a portugálok elleni ötgólos kudarccal kezdték a selejtezősorozatot az augusztusban kinevezett Jegise Melikjan szövetségi kapitány vezetésével, de utána az írek 2-1-es legyőzésével bebizonyították, hogy nem lehet félvállról venni a csapatukat, kiváltképpen annak fényében, hogy a sikerük teljesen megérdemelt volt, s így hármas versenyfutássá alakították a második helyért folytatott harcot.

A kvartett másik találkozóján a két meccs után százszázalékos portugálok az íreket fogadják, és meglepetés lenne, ha a Nemzetek Ligája-győztes együttes nem gyűjtené be a három pontot a sereghajtó szigetországiakkal szemben.

A magyar–örmény mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, szombaton 18 órakor kezdődik a telt házas Puskás Stadionban, amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad. A meccs játékvezetője az angol Chris Kavanagh lesz.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Európai vb-selejtezők, F csoport, 3. forduló (szombat):

MAGYARORSZÁG–Örményország, Puskás Aréna 18.00

Portugália–Írország, Lisszabon 20.45

A csoport állása:

1. Portugália 2 2 – 8-2 6 pont

2. Örményország 2 1 – 1 2-6 3

3. MAGYARORSZÁG 2 – 1 1 4-5 1

4. Írország 2 – 1 1 3-4 1

Korábbi eredmények:

1. forduló (szeptember 6.):

Örményország–Portugália 0-5 (0-3)

Írország–MAGYARORSZÁG 2-2 (0-2)

2. forduló (szeptember 9.):

Örményország–Írország 2-1 (1-0)

MAGYARORSZÁG–Portugália 2-3 (1-1)

A csoport további programja:

4. forduló (október 14.):

Írország–Örményország, Dublin 20.45

Portugália–MAGYARORSZÁG, Lisszabon 20.45

5. forduló (november 13.):

Örményország–MAGYARORSZÁG, Jereván 18.00

Írország–Portugália, Dublin 20.45

6. forduló (november 16.):

MAGYARORSZÁG–Írország, Puskás Aréna 15.00

Portugália–Örményország, Porto 15.00

MTI/Felvidék.ma