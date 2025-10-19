Tisztelet és hála a szépkorúaknak

Nemesócsán is méltó módon ünnepelték az időseket: a község vezetése, a helyi intézmények és vendégek együtt köszöntötték a település szépkorú lakóit.

Október a szépkorúak hónapja – amikor közösen köszönetet mondunk azoknak, akiknek élettapasztalata, kitartása és példája mindannyiunk számára iránymutató.

Válek Iván polgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott az időseknek mindazért, amit életük során családjukért, közösségükért és falujukért tettek.

„A szépkorúak találkozója számunkra nem pusztán egy rendezvény, hanem egy meghitt alkalom arra, hogy köszönetet mondjunk az évtizedeken át végzett odaadó munkáért, amelyet családjukért, közösségükért és szeretett falunkért tettek”

– hangsúlyozta Válek Iván, aki egyben a község fejlesztési céljairól is tájékoztatta a jelenlévőket.

Mint elmondta, a tízéves fejlesztési terv első két szakasza – a béke és pénzügyi stabilitás megteremtése – sikerrel valósult meg, s már a következő építkezések, beruházások előkészítése zajlik.

A rendezvényen részt vett és köszöntőt mondott Becse Norbert, Gyarmati Tihamér és Orosz Örs megyei képviselő is.

Becse Norbert a Nyitra Megyei Önkormányzat munkájába engedett betekintést, kiemelve, hogy a Magyar Szövetség képviselői a Komáromi járásban is hatékonyan együttműködnek a helyi önkormányzatokkal.

Gyarmati Tihamér – aki Szentpéterről érkezett – a borvidékek aktuális kihívásairól is szólt, miközben jókívánságait fejezte ki a nemesócsai közösségnek.

Orosz Örs, a Nyitra Megyei Kulturális Bizottság elnöke pedig örömét fejezte ki, hogy az elmúlt évek ígéretei mára megvalósultak. Mint mondta, a megye déli része, köztük Komárom és környéke, jelentős fejlődésen ment keresztül, különösen az infrastruktúra, a kulturális intézmények és az egészségügy területén.

A meghitt köszöntések után a kulturális műsor vette át a főszerepet, a Móra Ferenc Alapiskola, a helyi óvoda, valamint a szlovák tanítási nyelvű alapiskola diákjai vidám összeállításokkal varázsoltak mosolyt a közönség arcára. Az est zárásaként Leblanc Győző operaénekes gondoskodott a jó hangulatról, miközben a vacsora tálalásában a vendégként érkező képviselők is örömmel segédkeztek.

Az esemény a hála, a közösség és az összetartozás ünnepe volt. Nemesócsa ismét bebizonyította, hogy a múlt értékeit megbecsülve, a jövő felé tekintve képes együtt építeni egy élhető, szeretetteljes faluközösséget.

Felvidék.ma